2024.05.12 12:21

Кандидат в президенты Вегеле: основная работа на сегодня – отдохнуть, победить в первом и во втором туре

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Прибывший проголосовать на президентских выборах кандидат в президенты Игнас Вегеле признал, что период предвыборной агитации затянулся и потребовал много сил. Поэтому кандидат не скрывал, его главная задача в воскресенье – отдохнуть и победить.

"Затянулось всё время, может в том смысле, что на самом деле это требует много сил, много энергии. Но когда ты знаешь, за что борешься, и когда ты видишь видение другой Литвы, возможность по-другому говорить с людьми, ты просыпаешься утром и продолжаешь работать, едешь. (...) В будущем – это огромная награда. А награда – другая Литва", – заявил И. Вегеле журналистам после голосования в воскресенье.

"Основная работа на сегодня – отдохнуть, победить в первом туре и победить во втором туре", – сказал кандидат.

Между тем, говоря о своем сильнейшем конкуренте на финишной прямой выборов, кандидат не назвал конкретных имен. Однако И. Вегеле заявил, что, по его мнению, жители готовы выбрать другую Литву.

"Мне бы не хотелось называть имен, тем более сейчас действует запрет на агитацию. Я думаю, что Литва выбирает между тем, что было, и тем, что может быть – другая Литва, Литва, которая смотрит в глаза, которая слышит человека", – сказал И. Вегеле.

Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.

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