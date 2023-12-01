Кандидат в президенты Вегеле: мое видение не совпадает с тем, что говорят правящие партии

"Мои программные установки, мое видение во многих случаях не совпадает с тем, что они (правящие партии) говорят, несмотря на то что в некоторых из этих партий есть очень честные люди", – заявил И. Вегеле в четверг.

Кандидат в президенты сообщил о планах обнародовать свою предвыборную программу в ближайшее время.

В среду И. Вегеле официально объявил о своем участии в президентских выборах.

На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.