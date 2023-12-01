Кандидат в президенты Вегеле: мое видение не совпадает с тем, что говорят правящие партии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

По мнению претендента на пост президента, адвоката Игнаса Вегеле, в случае избрания его президентом страны он не нашел бы общего языка с нынешними правящими партиями. Кандидат отмечает, что его видение отличается от тех ценностей, которые представляет нынешняя коалиция.

"Мои программные установки, мое видение во многих случаях не совпадает с тем, что они (правящие партии) говорят, несмотря на то что в некоторых из этих партий есть очень честные люди", – заявил И. Вегеле в четверг.

Кандидат в президенты сообщил о планах обнародовать свою предвыборную программу в ближайшее время.

В среду И. Вегеле официально объявил о своем участии в президентских выборах.

На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.

Известны имена и трех самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.

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