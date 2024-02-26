Кандидат в президенты Литвы об увеличении финансирования обороны: нужен коктейль из разных источников

 
ELTA
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Giedrimas Jeglinskas
Giedrimas Jeglinskas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Кандидат в президенты от Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас говорит, что Литве необходимо объединить несколько мер, чтобы добиться устойчивого финансирования обороны. В качестве основных кандидат называет идею заимствований и создания добровольного фонда, а также реформу налоговой системы. Однако какие именно налоги следует пересмотреть, Г. Еглинскас пока не уточняет.

"Необходим определенный коктейль из разных источников. Я думаю, что налоги – очень важная часть. Есть азартные игры и другие нетрадиционные налоги, которые мы можем пересмотреть в налоговой системе и найти эти деньги", - сказал Г. Еглинскас на предвыборной пресс-конференции в понедельник.

"То, что реформа налоговой системы необходима – это факт. (…) Что касается заимствований, то я за. Но пока мы не начнем собирать деньги, у нас должны быть четкие приоритеты", - добавил Г. Еглинскас.

Кандидат от Союза демократов также поддержит зарегистрированное в Сейме предложение о создании фонда, в который жители могли бы добровольно перечислять средства на оборону.

Он не исключает возможности участия в выборах в Сейм

Говоря о вопросах внутренней политики, Г. Еглинскас говорит, что поддерживает закон о партнерстве, но, отмечает кандидат, сначала по нему должен договориться Сейм.
"Этот вопрос существует слишком долго, его необходимо взять и решить. (…) Я бы его поддержал. Но найти решение – обязанность Сейма", - сказал Г. Еглинскас.

Он также отметил, что в случае неудачи на выборах главы страны он не исключает возможности баллотироваться в парламент.

"Сейчас все внимание сосредоточено на президентских выборах. Но есть много возможностей и на национальной арене", - сказал Г. Еглинскас.

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