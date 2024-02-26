Кандидат в президенты Литвы об увеличении финансирования обороны: нужен коктейль из разных источников

"Необходим определенный коктейль из разных источников. Я думаю, что налоги – очень важная часть. Есть азартные игры и другие нетрадиционные налоги, которые мы можем пересмотреть в налоговой системе и найти эти деньги", - сказал Г. Еглинскас на предвыборной пресс-конференции в понедельник.

"То, что реформа налоговой системы необходима – это факт. (…) Что касается заимствований, то я за. Но пока мы не начнем собирать деньги, у нас должны быть четкие приоритеты", - добавил Г. Еглинскас.

Кандидат от Союза демократов также поддержит зарегистрированное в Сейме предложение о создании фонда, в который жители могли бы добровольно перечислять средства на оборону.

Он не исключает возможности участия в выборах в Сейм