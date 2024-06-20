Кандидат в премьеры Литвы Палуцкас: сделаю все, чтобы быть готовым к такой должности

„В данном случае могу только сказать только одно – если президент считает и видит, то я сделаю все, чтобы быть готовым к такой должности, если результаты выборов сформируются должным образом. Потому что в конце концов мы часто годимся или готовы на какую-то должность, но прежде всего есть воля избирателей, воля народа. Если она будет такой, то этот кредит доверия президента, я думаю, очень важен“, – подчеркнул он.

Я, наверное, скорее привык к критике и знаю, как себя вести, когда слышу критику, потому что это толкает меня вперед. Когда слышу комплименты, то могу немного и растеряться. Но оценка главы государства – это огромный кредит доверия, и мой долг правильно и ответственно им воспользоваться“, – сказал Elta Г. Палуцкас.

Политик также рад тому, что социал-демократы могут выдвинуть на пост премьер-министра даже несколько кандидатур, одной из которых является председатель партии Вилия Блинкявичюте, не раз названную президентом потенциальным премьер-министром.

„Что замечательно, так это то, что некоторые партии едва могут наскрести одного кандидата на должность премьер-министра, а у нас как минимум два. Мы этому только рады, потому что это означает, что мы сильная, большая, серьезная политическая организация“, – сказал Г. Палуцкас.

Политик уверяет, что проблем с решением, кто из них был бы наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра, не возникнет.