Кандидат на пост министра обороны Кащюнас не придает особого значения критике со стороны неправительственных организаций

"Это организации левых. Я не левый – я, конечно, могу это признать. Но, тем не менее, я иду не в министерство по правам человека и министры, я иду в министры обороны. Я и вся система будем защищать народ, всех граждан Литвы, независимо от их взглядов (…) – независимо от того, левый он, правый ли он, либерал он или консерватор", - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас, реагируя на обращение более 20 неправительственных организаций к президенту.
"Я не уверен, что это (повлияет на решение президента). Но оставим вопрос открытым", - добавил он.
Л. Кащюнас подчеркнул, что большинство организаций, обращавшихся к президенту, критиковали его как председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и раньше – когда Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции из Беларуси.
"Следует напомнить, что Sienos grupė или другие организации левых (…) – это те организации, которые критиковали меня, когда мы останавливали нелегальную миграцию", - пояснил парламентарий.
По его мнению, вышеупомянутые активисты занимаются "наклеиванием ярлыков".
"Палецкис связывает наших партизан с нацизмом и называл меня нацистом. Я обратился (в суд – ELTA) не из-за него, а из принципа – где предел, когда в политической борьбе можно использовать такие ярлыки", - пояснил председатель КНБО.
"Все эти организации, по сути, делают одно и то же – наклеивают ярлыки", - заключил он.