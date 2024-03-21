Кандидат на пост министра обороны Кащюнас не придает особого значения критике со стороны неправительственных организаций

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Кандидат на пост министра обороны Лауринас Кащюнас не придает особого значения критике со стороны неправительственных организаций по поводу его политических взглядов. Поэтому парламентарий сомневается, что обращение активистов к президенту Гитанасу Науседе может каким-либо образом повлиять на решение главы страны о его назначении новым министром.

"Это организации левых. Я не левый – я, конечно, могу это признать. Но, тем не менее, я иду не в министерство по правам человека и министры, я иду в министры обороны. Я и вся система будем защищать народ, всех граждан Литвы, независимо от их взглядов (…) – независимо от того, левый он, правый ли он, либерал он или консерватор", - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас, реагируя на обращение более 20 неправительственных организаций к президенту.

"Я не уверен, что это (повлияет на решение президента). Но оставим вопрос открытым", - добавил он.

Л. Кащюнас подчеркнул, что большинство организаций, обращавшихся к президенту, критиковали его как председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и раньше – когда Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции из Беларуси.

"Следует напомнить, что Sienos grupė или другие организации левых (…) – это те организации, которые критиковали меня, когда мы останавливали нелегальную миграцию", - пояснил парламентарий.

По его мнению, вышеупомянутые активисты занимаются "наклеиванием ярлыков".
"Палецкис связывает наших партизан с нацизмом и называл меня нацистом. Я обратился (в суд – ELTA) не из-за него, а из принципа – где предел, когда в политической борьбе можно использовать такие ярлыки", - пояснил председатель КНБО.

"Все эти организации, по сути, делают одно и то же – наклеивают ярлыки", - заключил он.

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