Кандидат на пост министра обороны Кащюнас не придает особого значения критике со стороны неправительственных организаций

"Это организации левых. Я не левый – я, конечно, могу это признать. Но, тем не менее, я иду не в министерство по правам человека и министры, я иду в министры обороны. Я и вся система будем защищать народ, всех граждан Литвы, независимо от их взглядов (…) – независимо от того, левый он, правый ли он, либерал он или консерватор", - в четверг Žinių radijas сказал Л. Кащюнас, реагируя на обращение более 20 неправительственных организаций к президенту.