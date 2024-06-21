Кандидат на должность министра соцзащиты и труда: на собеседование к президенту пойду спокойно

„Я себя вижу руководителем – в этом заключаются мои сильные стороны и компетенции. Участвовать в выборах не планирую, в партии не состою“, – заявил В. Шилинскас.

В. Шилинскас, предлагаемый на должность, которую занимала консерватор Моника Навицкене, заверил, что не придает особого значения политической напряженности, которая сопровождает перемены в министерстве. Поэтому, заверил он, спокойно пойдет на собеседование к президенту в следующий вторник.

„Мы преодолели марафон, теперь видна финишная прямая, и я думаю, что сейчас самое время для спурта“, – добавил замминистра, получивший предложение занять новую должность.

По его словам, он согласился претендовать на должность министра, прекрасно понимая, что новая должность потребует больше ответственности.

„Нужно уточнить, но мне кажется, что в финансовом смысле должность министра сейчас даже менее оплачиваемая“, – пояснил кандидат в министры.

Если удастся убедить президента в профпригодности на эту должность, по словам В.Шилинскас, он не стал бы планировать никаких серьезных перемен в команде министерства.