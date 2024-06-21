Кандидат на должность министра соцзащиты и труда: на собеседование к президенту пойду спокойно

„Мой главный приоритет – повышение эффективности государственного сектора“, – сказал Elta В. Шилинскас.
„Мы преодолели марафон, теперь видна финишная прямая, и я думаю, что сейчас самое время для спурта“, – добавил замминистра, получивший предложение занять новую должность.
В. Шилинскас, предлагаемый на должность, которую занимала консерватор Моника Навицкене, заверил, что не придает особого значения политической напряженности, которая сопровождает перемены в министерстве. Поэтому, заверил он, спокойно пойдет на собеседование к президенту в следующий вторник.
„Я себя вижу руководителем – в этом заключаются мои сильные стороны и компетенции. Участвовать в выборах не планирую, в партии не состою“, – заявил В. Шилинскас.
По его словам, он согласился претендовать на должность министра, прекрасно понимая, что новая должность потребует больше ответственности.
„Нужно уточнить, но мне кажется, что в финансовом смысле должность министра сейчас даже менее оплачиваемая“, – пояснил кандидат в министры.
Если удастся убедить президента в профпригодности на эту должность, по словам В.Шилинскас, он не стал бы планировать никаких серьезных перемен в команде министерства.
„Я попрошу, чтобы осталась нынешняя команда. Искать нового человека со стороны было бы неэффективно“, – заключил вице-министр.
Глава правительства Ингрида Шимоните в пятницу представила президенту кандидатуры новых министров – министром образования, науки и спорта предлагается назначить старосту фракции консерваторов в Сейме Р. Моркунайте-Микуленене. Между тем, на должность главы Министерства социальной защиты и труда был предложен нынешний заместитель министра Витаутас Шилинскас.