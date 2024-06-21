Кандидат на должность министра образования не планирует реформ: главная задача – подготовиться к новому учебному году

„Поскольку осталось всего несколько месяцев, каких-то реформ точно не предвидится. Главная задача – подготовиться к новому учебному году, ведется подготовка по разработке методического материала. Очень острым вопросом является вопрос Национального агентства по образованию, зарплаты учителей, которые согласно соглашению будут повышены“, – сказала Elta Р. Моркунайте-Микуленене.
„Думаю, что в этой сфере все должно быть хорошо, но, конечно, есть новые вопросы, которые решаются не так, как хотелось бы некоторым представителям образовательного сообщества“, – добавила она.
Р. Моркунайте-Микуленене утверждает, что, решив претендовать на эту должность, она берет на себя политическую ответственность.
„По просьбе премьер-министра я согласна взять на себя эту ответственность. Видимо, на следующей неделе станет ясно, устроит ли эта кандидатура и президента“, – сказала консерватор.
„Конечно, я рассматриваю свою ответственность как политическую ответственность, как человека, который будет отвечать за эту сферу и сможет посредством диалога общаться с заинтересованными группами „, – подчеркнула политик.
Глава правительства Ингрида Шимоните в пятницу представила президенту кандидатуры новых министров – министром образования, науки и спорта предлагается назначить старосту фракции консерваторов в Сейме Р. Моркунайте-Микуленене. Между тем, на должность главы Министерства социальной защиты и труда был предложен нынешний заместитель министра Витаутас Шилинскас.