"Ход вакцинации очень зависит от поставок вакцин, поэтому мы надеемся, что до 1 июня начнется массовая вакцинация, однако сказать точно, что это произойдет 1 июня, я не могу", – заявила Бальчитите в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам, в ходе вакцинации "придется договориться с 1,5 млн жителей, следует сделать около 3 млн прививок".

"Люди должны знать, когда, какой вакциной будут прививаться, в каком пункте, смогут ли прибыть. В данном случае использование информационных технологий и связи в этом процессе очень важно. Их надежность, способность успешно работать является основополагающей вещью", – сказала канцлер.

Она сказала, что в следующую среду правительство намерено принять решения, связанные с дальнейшим порядком организации этого процесса с учетом того, "что некоторые люди, скорее всего не имеют возможностей или способностей пользоваться информационными технологиями".



Канцлер не могла ответить на вопрос о том, будет ли использоваться для массовой вакцинации централизованная система, или в каждом самоуправлении они будет своя.

По этому вопросу была создана рабочая группа, и, по словам канцлера, "результаты работы этой группы правительство оценит".

"Конечно, было пожелание того, чтобы это была национальная система, тогда действие проще осуществлять, однако должны получить оценку и все технические возможности", – добавила она.

Канцлер подчеркнула, что подготовка к массовой вакцинации идет уже не первый месяц, для этого адаптируется электронная система здравоохранения e.sveikata.

"Важно убедиться, что он (процесс вакцинации – BNS) будет организован как можно более успешно", – сказала Г. Бальчитите.

По ее словам, готовность самоуправлений к массовым прививкам очень различна, об этом свидетельствуют и нынешние темпы вакцинации.

Первую дозу прививки в Литве в целом получили 364 900 человек, или 13% населения, две дозы 168 700 или 6%.

В 16-и самоуправлениях хотя бы одной дозой вакцины привито как минимум 15% жителей. Больше всего привитых жителей - 23% - в Неринге, меньше всего - в Шальчининкском районе, где вакцинировано всего 5,9% жителей. В Висагинасе привито 7,15%, в Вильнюсском районе – 8,11%.

Среди крупных городов лидирует Каунас – 15,9%. В Алитусе привито 15,2%, в Паневежисе – 13,8%, в Шяуляй – 13%, в Клайпеде – 12,5%, в Вильнюсе – 11,6%.

В возрастной группе 70-79 лет хотя бы одну дозу прививки получили 46% жителей, в возрастной группе старше 80 - 41%, в группе 60-69-летних привито 22% людей.

Литва до сих пор получала около 642 400 доз вакцины, использовано – около 533 700.