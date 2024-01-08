Канцлер МИД Литвы ответила Офису президента об отборочных конкурсах на должности послов

"Ответ таков – Аттестационная комиссия дипломатов никогда не участвовала в отборе кандидатов на должности послов. Поэтому мы не можем предоставить информацию, которая попросту не существует", – заявила И. Чернюк журналистам в понедельник после закрытого заседания Комитета Сейма по иностранным делам, указав, что документ, адресованный Офису президента, было подготовлен в пятницу и отправлен сегодня.

"Аттестационная комиссия дипломатов никогда не участвовала и не участвует в отборе кандидатов на должности послов, поэтому никаких протоколов физически не существует – это не зона их ответственности", – сказала она.

По словам канцлера, Аттестационная комиссия дипломатов способствует назначению послов только в случае присвоения дипломатического ранга выбранному дипломату. Однако, как отмечает И. Чернюк, это происходит уже после утверждения имени кандидата правительством.