Канцлер Германии в Риге: расчет России не оправдался

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц продолжит способствовать единству стран мира против возможного применения Россией ядерного оружия. "Всегда важно громко заявлять, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие", - заявил он в понедельник, 6 мая, в ходе встречи с коллегами из балтийских государств в Риге. По его словам, это должно стать одним из четких сигналов июньской мирной конференции в Швейцарии.
Одновременно Шольц подчеркнул, что расчет России, начавшей военную агрессию против Украины, не оправдался. Вместо того, чтобы разделить Европу и ослабить НАТО, эта война укрепила единство партнеров Украины, добавил немецкий политик.
Кроме того, Шольц призвал рассмотреть возможность использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для закупки оружия для Украины по всему миру, а не только в Европе. Есть договоренность использовать около 90 процентов этих средств на нужды обороны Украины, при этом "там нет никаких обязательств закупать это в Европе", указал он. "Потому что в действительности важнее всего сейчас поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", - указал Шольц. По его словам, данная опция сейчас согласовывается, речь идет о миллиардах евро в год.
Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призывают увеличить расходы на оборону
В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня, как и ее эстонская и литовская коллеги Кая Каллас и Ингрида Шимоните поблагодарили Германию за оборонную поддержку стран Балтии. Они сослались при этом на вклад ФРГ в наблюдение за воздушным пространством над балтийскими государствами со стороны сил НАТО, а также размещение бригады бундесвера в Литве.
Силиня, Каллас и Шимоните также обратились к своим партнерам в ЕС и НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону на фоне продолжающейся войны в Украине. "Страны Балтии вместе с Польшей являются хорошим примером, когда речь идет об инвестициях в оборону, и тратят на нее значительно более двух процентов ВВП", - указала литовский премьер.