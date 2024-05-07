Канцлер Германии в Риге: расчет России не оправдался

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц продолжит способствовать единству стран мира против возможного применения Россией ядерного оружия. "Всегда важно громко заявлять, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие", - заявил он в понедельник, 6 мая, в ходе встречи с коллегами из балтийских государств в Риге. По его словам, это должно стать одним из четких сигналов июньской мирной конференции в Швейцарии.

Кроме того, Шольц призвал рассмотреть возможность использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для закупки оружия для Украины по всему миру, а не только в Европе. Есть договоренность использовать около 90 процентов этих средств на нужды обороны Украины, при этом "там нет никаких обязательств закупать это в Европе", указал он. "Потому что в действительности важнее всего сейчас поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", - указал Шольц. По его словам, данная опция сейчас согласовывается, речь идет о миллиардах евро в год.