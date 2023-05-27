Канцлер Германии: мы обязались очень быстро перебросить военных в Литву

"Наши военнослужащие находятся в Литве. Для этого по-прежнему требуется инфраструктура, которая в настоящее время находится в процессе строительства. Мы также обязались очень быстро перебросить военнослужащих (в Литву – ELTA). Мы проводим учения, чтобы сделать это возможным. Размещение должно быть возможно в любое время", — сказал лидер Германии после встречи с премьер-министрами трех Балтийских стран в Таллине, отвечая на вопрос, может ли Берлин дать обещание по поводу размещения немецких военных в Литве на постоянной основе после того, как будет подготовлена ​​необходимая инфраструктура.

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"В ближайшее время часть этой бригады будет размещена в Литве для проведения учений", – добавил он.

О. Шольц отметил, что Германия поддерживает восточный фланг НАТО и другими средствами.

"Что касается поддержки Германией стран восточного фланга НАТО, то у нас есть немало различных мер — не только в Балтийском регионе. Наша поддержка достаточно разнообразна", — подчеркнул лидер Берлина.

"Мы готовы защищать от атак каждый сантиметр территории НАТО. Это то, что я говорил год назад в Вильнюсе и повторяю сегодня в Таллине", – заверил он.