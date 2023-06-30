Канцелярия Сейма: выясняются причины разглашения персональных данных

В ИТ-системе Сейма обнаружена брешь в безопасности, позволяющая получить доступ к различным документам, предназначенным для внутреннего пользования, данным сотрудников и других лиц, связанных с членами Сейма, - адресам, датам рождения, номерам телефонов и другой информации. Об этом сообщает портал lrytas.lt в пятницу.

"Сообщаем вам, что в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности было замечено, что документы с персональными данными видны на общедоступных сайтах Сейма. Канцелярия Сейма принимает все меры для защиты данных и расследует причину их разглашения", - говорится в сообщении.