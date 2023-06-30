30 июня 2023 г. 12:47

Канцелярия Сейма: выясняются причины разглашения персональных данных

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
Канцелярия Сейма сообщает, что обнаружила лазейку в ИТ-системе парламента, из-за которой на сайте Сейма видны внутренние документы и личные данные сотрудников. Согласно опубликованному отчету, в сотрудничестве со специалистами Национального центра кибербезопасности были предприняты необходимые меры для исправления этой ошибки.

В ИТ-системе Сейма обнаружена брешь в безопасности, позволяющая получить доступ к различным документам, предназначенным для внутреннего пользования, данным сотрудников и других лиц, связанных с членами Сейма, - адресам, датам рождения, номерам телефонов и другой информации. Об этом сообщает портал lrytas.lt в пятницу.

"Сообщаем вам, что в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности было замечено, что документы с персональными данными видны на общедоступных сайтах Сейма. Канцелярия Сейма принимает все меры для защиты данных и расследует причину их разглашения", - говорится в сообщении.

"Отмечаем, что это не кибератака, публикация этих данных связана с организационными мероприятиями", — отмечают в аппарате Сейма.

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