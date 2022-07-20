aA
Оппозиционные политики в среду заявили, что инициируют интерпелляцию министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису из-за ситуации с калининградским транзитом для подпавших под санкции российских товаров.
Gabrielius Landsbergis, Saulius Skvernelis
Gabrielius Landsbergis, Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я полагаю, что всё же должен быть такой формат, чтобы можно было позволить министру с трибуны Сейма ответить на множество вопросов, очень конкретно и очень ясно", - в Сейме заявил журналистам глава Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что оппозиционные фракции собирают консультационную группу, которая составит интерпелляционные вопросы министру.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: вопреки отрицающей это кремлевской пропаганде, для России введен квотный режим
Спикер Сейма не видит ответственности Литвы за изменившуюся позицию ЕК по транзиту в Калининград

"После сбора информации эти точные вопросы должны собрать подписи социал-демократов", - добавил он.

Процедура займет месяц, считает Г. Палуцкас, интерпелляция будет объявлена осенью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД: Литва добивалась публичных разъяснений ЕК по транзиту, а не его изменений

Литва добивалась от Еврокомиссии (ЕК) публичных...

TOP новостей

Vytenis Andriukaitis Daiva Razmuvienė

Спецпосланник ВОЗ: нельзя ничего не делать, а потом объявлять карантин

Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей...

Премьер Литвы: в связи с увеличением числа случаев COVID-19 изменений мы не планируем

Хотя в последнее время наблюдается увеличение числа...

Министр энергетики: Литва легко может снизить потребление газа на 15%

Литве не составит труда выполнить рекомендацию...

Arūnas Dulkys Palanga

Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...

В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...