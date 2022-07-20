"Я полагаю, что всё же должен быть такой формат, чтобы можно было позволить министру с трибуны Сейма ответить на множество вопросов, очень конкретно и очень ясно", - в Сейме заявил журналистам глава Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что оппозиционные фракции собирают консультационную группу, которая составит интерпелляционные вопросы министру.

"После сбора информации эти точные вопросы должны собрать подписи социал-демократов", - добавил он.

Процедура займет месяц, считает Г. Палуцкас, интерпелляция будет объявлена осенью.