"Я полагаю, что всё же должен быть такой формат, чтобы можно было позволить министру с трибуны Сейма ответить на множество вопросов, очень конкретно и очень ясно", - в Сейме заявил журналистам глава Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.
Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что оппозиционные фракции собирают консультационную группу, которая составит интерпелляционные вопросы министру.
"После сбора информации эти точные вопросы должны собрать подписи социал-демократов", - добавил он.
Процедура займет месяц, считает Г. Палуцкас, интерпелляция будет объявлена осенью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19
Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...
В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям
Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...
Парламент Литвы ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Сейм Литвы в среду проголосовал по вопросу...
Отдыхающих в Паланге удивляют цены: холодный борщ стоит 8 евро
Отдыхающие в Паланге отмечают, что цены в этом году...
Палангский рынок: как сэкономить на покупках
Где в Паланге можно найти свежие ягоды и овощи? Конечно...