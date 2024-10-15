2024.10.15 14:42

Какие выходные пособия получат парламентарии, завершающие свою работу в Сейме?

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Delfi

На выходные пособия депутатам, принявшим решение не баллотироваться в Сейм или не переизбранным на новый срок, планируется выделить более 1,5 млн евро – говорит канцлер Сейма Вайда Серветкене.

„Когда мы планировали бюджет, на выходные пособия запланировали около 1,5 млн евро. Сколько получится де-факто, посмотрим. Мы тоже еще ждем, не считаем. Яснее будет после второго тура выборов или, на самом деле, уже после приведения к присяге (новых депутатов Сейма – ELTA)“, – сказала агентству Elta В. Серветкене.

„Вообще предусмотрено 1 млн 575 тыс., включая налоги. Посмотрим, хватит этого, или нет“, – добавила она.

Рядовые депутаты Сейма получат „на руки“ выходное пособие от 4,3 тыс. до 13 тыс. евро, а депутаты, занимающие более важные должности, получат выплаты еще больше.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии