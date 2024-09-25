Какие ограничения союзники применяют в отношении Украины и почему: если у нас будет война, это коснется и нас

Если Запад разрешит Киеву использовать оружие дальнего действия для поражения объектов в глубине России, это будет означать, что НАТО „воюет“ с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, когда дипломаты США и Великобритании обсуждали смягчение ограничений, наложенных на Украину.
Поэтому неслучайно все разговоры о снятии ограничений пока не дали ощутимых результатов – все делается с черепашьей скоростью, как будто угрозы Путина и других представителей режима учитывают и боятся эскалации.
Даже если Россия загоняет себя в угол такими угрозами, а мнимые красные линии перешагивают, даже у самых верных сторонников США, в их числе и Литва, могут возникнуть неприятные вопросы, неужели такие же ограничения будут в случае войны НАТО с Россией.
Кроме того, от ограничений США зависят и другие партнеры, которые хотели бы развязать руки украинцам, но не могут, хотя сами признают, что некоторые другие ограничения вводят и они. Каков смысл всех этих ограничений – кто, что и почему ограничивает и как это может сказаться на безопасности Литвы?
Какие ограничения действуют и почему
Сама тема ограничений США, кажется, надоела всем и в скором времени станет историей. То, что администрация США сначала не хотели передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, а потом передали, потом упорно не разрешали использовать их на максимальном расстоянии 300 км, а затем разрешили, ничего по сути не изменило.
Украинцы потеряли время, за которое могли использовать эти ракеты, поскольку россияне отодвинули свои силы дальше, поэтому перелома не произошло – если вообще он мог быть, если иметь в виду, что никаких серебряных пуль в этой войне нет.
Есть только то оружие и техника, которыми можно производить желаемые эффекты только тогда, когда это возможно – т.е. в тех границах, которые ограничены дальностью выстрела, выбором мишеней, концентрацией, числом самих ракет, а также ограничениями США.
„Наша позиция по этому вопросу не меняется“, – уже несколько месяцев повторяет Пентагон, Белый дом и другие высокопоставленные американские чиновники, давая понять, что Вашингтон, по невыясненным до конца причинам, упорно сохраняет определенные ограничения в использовании оружия, когда идет речь о его использовании на территории России.
Сначала вообще не разрешали, потом разрешили использовать определенные ракеты и только в приграничной зоне – неофициально говорят о 100 км в глубь России.
И хотя Украина подчеркивает, что большая часть важных для россиян объектов находится дальше 100 км, никакие аргументы на США не действуют.
К несчастью украинцев, эти ограничения означают, что Украина не может использовать и британские ракеты Storm Shadow, поскольку в них содержатся американские технологии. Все это объясняется абстрактным страхом эскалации, который подогревает Кремль.
Не исключена и версия тайной договоренности между США и Россией – якобы американцы введут ограничения, а россияне не перешагнут границу эскалации, т.е. не будут использовать ядерное оружие. Но может ли быть еще какая-то причина?
Некоторые Западные страны, например, Германия, говорят и о более конкретных аргументах: мы не хотим напрямую ввязываться в конфликт с Россией.
Якобы для ракет Taurus и других ракет необходим или важен фактор подключения разведки, т.е. самих платформ, таких как самолеты, спутники, чтобы процесс удара был точным.
А это уже было бы прямым вмешательством – даже если украинцы и их союзники отрицали бы, что атаку на территории России помогла запланировать разведка США, Великобритании или других союзников, Россия могла бы интерпретировать это по-своему.
Имеет право бить в глубь России
С другой стороны, эти практические моменты не имеют ничего общего ни с эскалацией, ни с риторикой России – Кремль по всем каналам вещает, что Запад, а конкретно НАТО, итак напрямую участвует в войне и ее разжигает.
Например, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сказал Delfi, что у Украины есть право бить по целям в России всеми имеющимися средствами.
„Принципиальное ограничение - это международное право. И в международном праве ничего не написано о запрете ударов по России, если она на тебя напала. Россия установила правовые условия войны и должна столкнуться с последствиями. Одно из них – контратаки в России. Они законны, пока в их основе лежит самооборона и международное гуманитарное право. Я считаю, нет причин объяснять украинцам, что они должны воевать с одной привязанной к телу рукой“, – заметил министр.
По словам министра, Киев соблюдает все международные обязательства (чего не делает Россия), а поскольку Украина терпит агрессию, jiу нее есть право не только защищаться, но и вернуть свои территории в пределах 1991 г., включая Крым. А если, защищаясь, надо атаковать вражескую территорию, это тоже часть военной задумки.
„Мы хотим успеха Украины, и чтобы Россия понесла поражение. Что это значит и где будет получено окончательное соглашение – это уже дело Украины, они это будут решать, не я.
Но мы хотим уполномочить Украину, чтобы она могла принять наилучшее решение. Поэтому говорю – вот суверенное государство, в которое ворвался агрессор, это грубое нарушение – нельзя врываться в другие страны и оккупировать их. Мы не хотим Европу, в которой превалировало бы такое поведение. Судьями будут жители Украины, ее власти. Мы хотим уполномочить их на это решение“, – подчеркнул Эспен Барт Эйде.
Запрет на конкретное оружие
Однако Эспен Барт Эйде признал, что Норвегия ввела определенные ограничения в плане использования оружия. Норвегия передала Украине самоходные гаубицы M109A3GN,а также залповые системы огня MLRS M270.
Теоретически обе они могут использовать кассетные снаряды – снаряды 155 мм и ракеты GLMRS. Во время войны такие снаряды используют на поросшей лесом территории против пехоты.
Эти кассетные снаряды очень эффективны против российских военных. Сама Россия использует кассетную амуницию с самого начала войны, нередко обстреливает ими города, в которых много мирных жителей.
Однако Эспен Барт Эйде заявил, что по договоренности, украинцы кассетные снаряды не используют – это было условие Осло.
„Технически использовать могут, но мы запретили это делать – мы применяем немного ограничений, но не разрешаем из норвежского оружия стрелять кассетными снарядами“, – отметил министр.
Разочарованы решением Литвы
Эспен Барт Эйде сказал, что он лично наблюдал за тем, как в Норвегии уничтожали кассетные боеприпасы.
Поэтому он был разочарован в связи с тем, что Литва вышла из Ословской конвенции 2008 года, запрещающей эти боеприпасы.
Литва была одной из немногих стран, которые не только присоединились, но и ратифицировали эту конвенцию, запрещающую использование, хранение кассетных боеприпасов, их использование во время учений, перевозку по своей территории, что было несподручно и союзникам Литвы, например, США. Свои аргументы были и у военных, которые могли использовать кассетные боеприпасы для самоходных гаубиц PzH2000 и систем залпового огня HIMARS,да и у политиков, которые решили выйти из Ословской конвенции.
„Такие конвенции имеют смысл тогда, когда все страны их придерживаются. В данном случае проблема в том, что РФ во время войны в Украине этих правил не придерживается. Когда мы ратифицировали эту конвенцию, было другое время. Сейчас все намного сложнее“, – сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
„Кассетные боеприпасы убивают и калечат людей - как военных, так и мирных жителей. Надо защищать мирных жителей. 90% жертв кассетных боеприпасов - мирные жители“, - сказал Эспен Барт Эйде.
Он повторил это и в интервью порталу Delfi.
„(...) Я не считаю, что если Россия нарушает принципы международного права, это должны делать и мы. Причина та же, что и с использованием химического оружия – это можно делать, но последствия в долгосрочном периоде будут ужасными.
Так и с кассетными боеприпасами – проблема не только в использовании в бою, но и тот факт, что большие территории надолго становятся безжизненными“, – сказал собеседник.
Как смогут использовать F-16?
Эспен Барт Эйде сказал, что решение Литвы о выходе из Ословской конвенции не повлияет на двусторонние отношения.
Кроме того, он не исключил, что Норвегия в будущем снова будет участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в Литве, как это было в 2008 и 2015 г.
Правда, те истребители F-16, которые использовали в миссии, переданы Румынии для защиты от российских дронов Shahed и Украине. Сама Норвегия пользуется истребителями F-35.
Хотя принципиальная позиция Норвегии по отношению к F-16 в Украине кажется благоприятной – теоретически ограничений бить по территории России нет, но на практике будут проблемы, поскольку F-16 - американские истребители. Это значит, что порядок использования диктуют США.
А если США применяют ограничения к ракетам ATACMS, то могут применить и к другой амуниции, например, той, которую переносят F-16.