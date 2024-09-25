Какие ограничения союзники применяют в отношении Украины и почему: если у нас будет война, это коснется и нас

Даже если Россия загоняет себя в угол такими угрозами, а мнимые красные линии перешагивают, даже у самых верных сторонников США, в их числе и Литва, могут возникнуть неприятные вопросы, неужели такие же ограничения будут в случае войны НАТО с Россией.

Поэтому неслучайно все разговоры о снятии ограничений пока не дали ощутимых результатов – все делается с черепашьей скоростью, как будто угрозы Путина и других представителей режима учитывают и боятся эскалации.

Если Запад разрешит Киеву использовать оружие дальнего действия для поражения объектов в глубине России, это будет означать, что НАТО „воюет“ с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, когда дипломаты США и Великобритании обсуждали смягчение ограничений, наложенных на Украину.

Кроме того, от ограничений США зависят и другие партнеры, которые хотели бы развязать руки украинцам, но не могут, хотя сами признают, что некоторые другие ограничения вводят и они. Каков смысл всех этих ограничений – кто, что и почему ограничивает и как это может сказаться на безопасности Литвы?

Какие ограничения действуют и почему

Сама тема ограничений США, кажется, надоела всем и в скором времени станет историей. То, что администрация США сначала не хотели передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, а потом передали, потом упорно не разрешали использовать их на максимальном расстоянии 300 км, а затем разрешили, ничего по сути не изменило.