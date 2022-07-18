Как вывезти зерно из Одессы? Глава МИД Литвы предлагает дать больше оружия Киеву

Министр убежден, что если Запад будет поставлять достаточное количество мощного оружия, то сами украинцы смогут обеспечить безопасный вывоз зерна.

"Единственный эффективный способ (вывоза зерна – ЭЛЬТА) – через Одесский порт. Он может быть защищен, чтобы русские снова на него не нападали. Для того чтобы он был безопасным, Украине необходимо поставлять оружие. Поскольку Киев уже получает серьезное оружие, они смогут защитить Одессу и смогут, так или иначе, экспортировать зерно", - в понедельник в Брюсселе перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС сказал Г. Ландсбергис.

Он добавил, что, когда Украина сможет безопасно вывозить зерно, мировые цены на продовольственное сырье должны начать снижаться.

"Если нам требуется больше доказательств, почему мы должны поддерживать Украину оружием, это – один из лучших аргументов", - журналистам европейских стран сказал министр.

Вместе с тем, он призывал продолжать активно поддерживать Киев оружием, а также, выделять больше финансовой помощи. По словам Г. Ландсбергиса, гораздо большую финансовую поддержку Украина получает от Соединенных Штатов Америки.

"Почти половину финансовой помощи Украине выделяют американцы. Это хороший вопрос для нас, европейцев, потому что война идет в Европе. Мы благодарны, что США поддерживают не только оружием, но и финансово, но, когда речь идет о деньгах, я думаю, что мы можем больше. Как минимум столько же, сколько США", - сказал Г. Ландсбергис.

Из-за военных действий России и продолжающейся блокады портов в Украине до сих пор невозможно отгрузить более 20 млн тонн. зерна. Есть опасения, что, если оно не будет вывезено, фермерам страны негде будет хранить урожай этого года.

В настоящее время часть зерна перевозится через порты Евросоюза, например, Румынии и Польши, небольшая часть также экспортируется через Клайпедский порт. Однако из-за логистических трудностей, как подчеркивается, доля экспортируемого зерна крайне мала.