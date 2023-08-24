Как смерть Пригожина меняет ситуацию рядом с Литвой: оценка экспертов

В среду, 23 августа, вечером в Тверской области разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.
Появлялась информация о том, что вагнеровцы уже пакуют свои вещи и покидают Беларусь, но пока неясно, так ли это.
ДГБ сообщил Delfi, что внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе и поставляет актуальную информацию принимающим решение лицам. По данным разведки, пока нет предпосылок для повышения уровня угрозы.
"Присутствие вагнеровцев в Беларуси вызвало дополнительные риски, но не привело к фундаментальным изменением в ситуации с безопасностью в регионе", – указали представители ДГБ.
Глава Парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал Delfi, что группировку в Беларуси сейчас меньше всего интересуют страны НАТО.Кроме того, для каких-либо действий нужны ресурсы, командование, центр принятия решений – все это сейчас расстроено.
По оценке Кащюнаса, есть вероятность небольших провокаций, но для серьезных действий нет никаких возможностей.
"Я думаю, оставшиеся наемники "Вагнер" сейчас думают не о странах НАТО.Это могут быть сейчас какие-нибудь внутренние процессы, необязательно еще один бунт в Москве, ведь таких сил у них на данный момент нет. Но будет идти борьба за контроль над "Вагнером", – сказал политик.
"Эта группировка важна для России в первую очередь из-за миссий в Африке, это деньги и влияние, поэтому, я думаю, что все перейдет на уровень внутренних процессов, решение вопроса контроля над "Вагнером", – убежден он.
Кащюнас сказал, что интересно также, каким будет отношение между наемниками и режимом Александра Лукашенко. "Может, и ему хотелось бы иметь свою частную армию, но кое-кто может сказать, что так можно пригреть змею на груди", – сказал депутат.
Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис сказал Delfi, что про угрозы надо спрашивать у спецслужб.
"Из моего общения с коллегами в Украине, которые представляют систему обороны и другие комитеты, я вижу, что они не принимают всерьез этих несколько сотен или тысяч легко вооруженных, демотивированных пехотинцев", – подчеркнул он.
Профессор Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса Гедрюс Чеснакас сказал, что смерть Пригожина дополнительной угрозы Литве не принесет.
"Можно предположить, что наемники "Вагнер" считают, что Пригожина "убрал" Путин, поэтому скорее всего они сосредоточатся на внутреннем конфликте с Кремлем или военным командованием. Действие против других стран, например Балтии - это другой план", – заметил профессор.
Он сказал, что сейчас важно, кто поедет говорить с наемниками и что им предложит.
"И как они внутри примут информацию и условия, которые выдвинут российские ведомства. Если их условия не удовлетворят, будет попытка нейтрализовать их как можно скорее. Может, что-то предложит Беларусь, но, судя по тому, что мы видим, Беларусь - не действующее лицо, это просто территория, на которой все происходит", – подчеркнул он.
По словам политолога, сейчас оставшимся командующим "Вагнер" важно сориентироваться в ситуации, поскольку чувство утраты сейчас в их рядах наверняка велико. Важно также определиться, как они отреагируют на эту утрату.
"Могут быть теракты, например, в Москве, Санкт-Петербурге или где-то еще. По телеграм-каналам видно, что самым большим врагом называют не Украину и не Запад, а Кремль", – сказал профессор.
Он заметил, что ЧВК "Вагнер" была раздроблена еще до похода на Москву, потом часть распустили по домам, часть подписала контракты с Минобороны России, часть оказалась в Беларуси, еще часть выслали в Африку.
"Группировка раздроблена, уже может не быть тех командующих, которые командуют всеми наемниками", – сказал профессор.
По словам Чеснакаса, часть вагнеровцев может мстить, но другие постараются выжить и сольются с российскими вооружеными силами.
Профессор считает, что рациональными действиями Кремля были бы попытки обуздать настроенных против глав РФ бойцов "Вагнера" – арестовать их, посадить в тюрьмы или как-то иначе нейтрализовать.
"Поскольку если напрямую будет проходить физическая расправа с этими бойцами, будет плохо. Но их можно вернуть в тюрьмы и сказать – хочешь на волю? Иди воюй, но в составе вооруженных сил РФ", – сказал он.
Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Витис Юрконис сказал Delfi в четверг, что надо меньше дергаться от каждой новости: "Создается впечатление, будто каждое движение вызывает волну беспокойства – Прибыл Пригожин или нет, уехал, погиб, не погиб. Все сценарии нас пугают. Если исходить из такой позиции - все нас пугает, то надо работать со своими страхами и беспокойством, проверять факты".
По его словам, важно, сколько людей на территории Беларуси, как они вооружены, какая их история, что они там делают, есть ли у них какие-то задачи, кроме участия в психологической операции.
"Они пользуются Беларусью как транзитной зоной. Как все это меняется со смертью Пригожина? IšРоссийские демократы и эксперты говорят, что по большей части вагнеровцев расформируют и интегрируют – в армию РФ. Кажется, так и делают", – сказал политиолог.
Он подчеркнул, что группировка не была самостоятельной. "Пространство очерчивало окружение Путина, в котором был и сам Пригожин, путинский повар. Вопрос в том, кто после того как не стало Пригожина, из окружения Путина мог бы обеспечить этих наемников финансовыми и военными ресурсами, чтобы они оставались самостоятельной единицей", – сказал Юрконис.