Как смерть Пригожина меняет ситуацию рядом с Литвой: оценка экспертов

Глава Парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал Delfi, что группировку в Беларуси сейчас меньше всего интересуют страны НАТО.Кроме того, для каких-либо действий нужны ресурсы, командование, центр принятия решений – все это сейчас расстроено.

"Присутствие вагнеровцев в Беларуси вызвало дополнительные риски, но не привело к фундаментальным изменением в ситуации с безопасностью в регионе", – указали представители ДГБ.

ДГБ сообщил Delfi, что внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе и поставляет актуальную информацию принимающим решение лицам. По данным разведки, пока нет предпосылок для повышения уровня угрозы.

Появлялась информация о том, что вагнеровцы уже пакуют свои вещи и покидают Беларусь, но пока неясно, так ли это.

По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.

В среду, 23 августа, вечером в Тверской области разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

По оценке Кащюнаса, есть вероятность небольших провокаций, но для серьезных действий нет никаких возможностей.

"Я думаю, оставшиеся наемники "Вагнер" сейчас думают не о странах НАТО.Это могут быть сейчас какие-нибудь внутренние процессы, необязательно еще один бунт в Москве, ведь таких сил у них на данный момент нет. Но будет идти борьба за контроль над "Вагнером", – сказал политик.

"Эта группировка важна для России в первую очередь из-за миссий в Африке, это деньги и влияние, поэтому, я думаю, что все перейдет на уровень внутренних процессов, решение вопроса контроля над "Вагнером", – убежден он.

Кащюнас сказал, что интересно также, каким будет отношение между наемниками и режимом Александра Лукашенко. "Может, и ему хотелось бы иметь свою частную армию, но кое-кто может сказать, что так можно пригреть змею на груди", – сказал депутат.

Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис сказал Delfi, что про угрозы надо спрашивать у спецслужб.