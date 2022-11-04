„Мы должны создавать долгосрочные альянсы со странами-единомышленниками, укреплять многосторонние форматы и ускорять переход к устойчивому сельскому хозяйству, так как это единственный путь обеспечить благосостояние всех людей“, – сказал он.

Встреча, в которой участвуют и министры сельского хозяйства из третьих стран, представители Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, Всемирной торговой организации, Всемирного банка, проходит с учетом кризиса обеспечения продовольствием, вызванном широкомасштабной войной России против Украины, говорится в сообщении Минсельхоза для печати. Засуха в Европе, Китае и в Северной Америке еще больше увеличила риск безопасности обеспечения продовольствием.

На тематических сессиях К.Навицкас вместе с другими министрами сельского хозяйства обсудил пользу и вызовы устойчивого роста продуктивности, делился хорошим опытом о развитии знаний и способностей для будущего сельского хозяйства.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн в своей вступительной речи подчеркнул, что надо делать больше с меньшим – устойчиво повышать продуктивность сельского хозяйства, а сельскохозяйственная политика должна быть согласована с нашими обязательствами климату.

По его словам, в инновации в сельском хозяйстве надо инвестировать больше – из 800 млрд. долларов, выделяемых на субсидии сельскому хозяйству в мировом масштабе, только 14 проц. выделяется на создание и внедрение инноваций.