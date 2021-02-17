Кабмин Литвы блокирует установку китайского оборудования в аэропортах

"Решение правительства: сделка не отвечает интересам национальной безопасности", – сообщила агентству BNS представитель премьер-министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Сегодня на специально созванном заседании правительство рассматривало выводы правительственной комиссии, проверяющей сделки такого рода. В январе комиссия пришла к выводу, что внедрение оборудования для проверки багажа китайской Nuctech не отвечает интересам нацбезопасности Литвы. Сами детальные выводы не предаются гласности.

Китайское государственное предприятие Nuctech по производству оборудования проверки в аэропортах участвовало в конкурсе компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") на закупку систем проверки багажа.

В правительственную комиссию по поводу китайских инвестиций обратились и сама компания Lietuvos oro uostai, и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Кащюнас.

Кащюнас предупредил, что оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будут доступны службам разведки и безопасности Китая.

Nuctech отметает подобные претензии. Она утверждает, что оборудование, которое Nuctech предлагает компании Lietuvos oro uostai, производится на заводе под Варшавой "при соблюдении строжайших стандартов национальной деятельности и безопасности, применяемых в ЕС".

Американская газета Wall Street Journal в июне прошлого года сообщила, что агентства США развернули активную кампанию против деятельности Nuctech в Европе.

Критики утверждают: стратегия низких цен Nuctech позволяет выдвигать предположения, что компания действует не на коммерческих основаниях, а стремится обеспечить контроль над стратегической инфраструктурой.