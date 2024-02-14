Кабинет министров одобрил присуждение правительственных премий в области культуры и искусства

В сообщении напоминают, что с 2008 года размер государственной премии в области культуры и искусства составляет 340 базовых социальных пособий (БСП) из ассигнований, выделенных Министерству культуры. В этом году размер одного БСП составляет 55 евро.

Как указывает Кабинет министров, премии могут назначаться отдельным претендентам или коллективу. Премия, присуждаемая коллективу, распределяется поровну между каждым из ее участников.

Указывается, что ежегодно присуждается не более 12 правительственных премий в области культуры и искусства. Премии вручаются творцам и деятелям литовской культуры и искусства, а также за значительный вклад в культуру и искусство и особые заслуги в этой области.

Правительственные премии в области культуры и искусства присуждаются с 1997 года.