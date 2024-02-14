Кабинет министров одобрил присуждение правительственных премий в области культуры и искусства

"Поступило 58 заявок. Фактически это самое большое количество заявок с начала существования данной премии. Однако впечатляет не только количество, но и качество деятелей искусства и представителей культуры", - сказал министр культуры Симонас Кайрис, представляя Кабинету министров лауреатов премии.
По его словам, заявки оценивала комиссия нового состава во главе с генеральным директором Национального музея Литвы Рутой Качкуте.
Правительственные премии в области культуры и искусства в этом году присуждаются педагогу, искусствоведу Александре Александравичюте, художникам Жигимантасу Аугустинасу и Юлиенасу Урбанасу, участникам струнного квартета Chordos – Робертасу Блишкявичюсу, Арнасу Каролису Кмеляускасу, Вайде Паукштене и Иеве Живиле Сипайтите.
В этом списке также – режиссер мероприятий, хореограф Леокадия Дабужинскайте, режиссер, актер театра и кино Арвидас Дапшис, прозаики, драматурги Римантас Кмита и Херкус Кунчюс, органистка Рената Марцинкуте Лесьер, актриса Эгле Эутропия Микулените, музеолог Алдона Сниткувене и композитор, руководитель хора Антанас Лаймутис Вилкончюс.
В сообщении напоминают, что с 2008 года размер государственной премии в области культуры и искусства составляет 340 базовых социальных пособий (БСП) из ассигнований, выделенных Министерству культуры. В этом году размер одного БСП составляет 55 евро.
Как указывает Кабинет министров, премии могут назначаться отдельным претендентам или коллективу. Премия, присуждаемая коллективу, распределяется поровну между каждым из ее участников.
Указывается, что ежегодно присуждается не более 12 правительственных премий в области культуры и искусства. Премии вручаются творцам и деятелям литовской культуры и искусства, а также за значительный вклад в культуру и искусство и особые заслуги в этой области.
Правительственные премии в области культуры и искусства присуждаются с 1997 года.