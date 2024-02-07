К службе в Литве приступила пятнадцатая ротация Передовых сил НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kaunas, 2004 m. balandžio 2 d. (ELTA). Lietuvos įstojimo į NATO šventė Kaune prasidėjo Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimu Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Taip pat kaip ir visoje Lietuvoje, virš Vytauto Didžiojo karo muziejaus suplevėsavo ir NATO vėliava. "Tai ne tik kariškių šventė. Tai visų Lietuvos žmonių šventė. Dešimties metų kelias - didžiulis įdirbis tiek kariškių, tiek civilių", - teigė Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vadas, einantis įgulos vado pareigas Leonas Lukoševičius.
Kaunas, 2004 m. balandžio 2 d. (ELTA). Lietuvos įstojimo į NATO šventė Kaune prasidėjo Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimu Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Taip pat kaip ir visoje Lietuvoje, virš Vytauto Didžiojo karo muziejaus suplevėsavo ir NATO vėliava. "Tai ne tik kariškių šventė. Tai visų Lietuvos žmonių šventė. Dešimties metų kelias - didžiulis įdirbis tiek kariškių, tiek civilių", - teigė Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vadas, einantis įgulos vado pareigas Leonas Lukoševičius.
ФОТО: ELTA / Alius Koroliovas
В среду в Учебном полку им. Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла в Рукле к службе приступила пятнадцатая боевая группа и командование Передовых сил НАТО.

"Уже семь лет боевая группа Батальона передовых сил НАТО вносит чрезвычайно значительный вклад в нашу национальную и региональную безопасность. Литва очень благодарна союзникам за готовность отправить войска в нашу страну. Присутствие каждого солдата союзников на нашей территории увеличивает наши оборонительные возможности. Развертывание союзных войск является четким и осязаемым доказательством приверженности стран НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - сказал на церемонии ротации заместитель министра обороны Жильвинас Томкус.

Как сообщает Литовская армия, боевую группу Передовых сил НАТО возглавит полковник-лейтенант Вооруженных сил Германии Марек Крюгер. В течение полугода он будет возглавлять группу численностью около 1600 солдат, прибывшую в Литву с такой военной техникой, как танки Leopard, боевые машины пехоты CV90 и Boxer, а также самоходные колесные артиллерийские системы SPGH-M77 Dana.

В новую ротацию вошли солдаты и представители Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Германии. Передовые силы НАТО в Литве возглавляет Германия, она выделяет наибольшее количество солдат.

Во время ротации в Литве Передовые силы НАТО участвуют в учениях и тренировках боевой подготовки. Международная боевая группа в Литве состоит из трех боевых рот с тяжелой техникой, разведывательной роты, подразделений боевого обеспечения и элемента управления.

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