К службе в Литве приступила пятнадцатая ротация Передовых сил НАТО

"Уже семь лет боевая группа Батальона передовых сил НАТО вносит чрезвычайно значительный вклад в нашу национальную и региональную безопасность. Литва очень благодарна союзникам за готовность отправить войска в нашу страну. Присутствие каждого солдата союзников на нашей территории увеличивает наши оборонительные возможности. Развертывание союзных войск является четким и осязаемым доказательством приверженности стран НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - сказал на церемонии ротации заместитель министра обороны Жильвинас Томкус.

Как сообщает Литовская армия, боевую группу Передовых сил НАТО возглавит полковник-лейтенант Вооруженных сил Германии Марек Крюгер. В течение полугода он будет возглавлять группу численностью около 1600 солдат, прибывшую в Литву с такой военной техникой, как танки Leopard, боевые машины пехоты CV90 и Boxer, а также самоходные колесные артиллерийские системы SPGH-M77 Dana.