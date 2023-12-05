К президенту Литвы обратились с просьбой наложить вето на реформу Службы общественной безопасности

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Профсоюзы литовских следственных органов и литовской полиции обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой наложить вето на инициированную Министерством внутренних дел (МВД) реформу Службы общественной безопасности (СОБ), если она будет принята Сеймом.

Обращаясь к президенту, сообщество сотрудников правоохранительных органов выразило сомнение в том, что сейчас действительно время реорганизовать СОБ, присоединить его к Департаменту полиции и тем самым фактически упразднить.

По словам председателя Литовского профсоюза сотрудников полиции (ЛПСП) Ромы Катинене, в тот период, когда вопрос о присоединении СОБ к полиции обсуждался как в публичном пространстве, так и в залах Сейма, сотрудникам не хватило внимания и позиции президента.

"Мы не сомневаемся, что президент страны в курсе этой проблемы, поэтому очень рассчитываем на его, как главы государства, главнокомандующего Вооруженными силами государства, публичную позицию по этому поводу ", - сказала Р. Катинене.

Как сказала председатель ЛПСП, если уход значительной части сотрудников СОБ со службы, в случае принятия проекта, не выглядит угрожающим, то либо политики недостаточно объективно оценивают весь процесс, либо в очередной раз принимают решения думая, что ситуация как-то разрешится сама собой.

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