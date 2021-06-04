Об этом он заявил, отвечая на вопрос о единстве НАТО в вопросе Беларуси, после того, как опубликованное на прошлой неделе заявление Альянса о посадке самолета в Минске было смягчено по инициативе Турции.

"Позиция НАТО едина, и союзники по НАТО, все 30 союзников, договорились об очень твердом заявлении, в котором мы осудили принудительную посадку гражданского самолета, летевшего из одной столицы НАТО - Афин - в другую столицу НАТО - Вильнюс", – заявил генсек в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

"Это был очень четкий и твердый политический сигнал", – добавил он.

Как сообщало агентство новостей Reuters в среду, в качестве реакции на инцидент НАТО опубликовало заявление с осуждением принудительной посадки самолета и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки, однако в нем ничего не говорилось о санкциях в отношении Беларуси, не было призыва отпустить политзаключенных, хотя об этом просили Балтийские страны и Польша. Агентство утверждает, что заявление было смягчено под давлением Анкары.

В четверг Й. Столтенберг также приветствовал решения США, Соединенного Королевства и ЕС ввести санкции в отношении деятелей белорусского режима.

"Мы должны продемонстрировать, что будет цена и последствия, если нарушаются основные международные нормы и правила", – сказал генсек НАТО.

В свою очередь, И. Шимоните отметила, что заявление НАТО о действиях Беларуси было "сильным и своевременным".

"Основная часть международной общественности реагировала сильно и незамедлительно, но это еще не все. Мы должны и далее оказывать давление на режим А. Лукашенко и Кремль", – сказала премьер.

Она отметила, что белорусский режим должен отпустить политических заключенных и разрешить проведение в стране свободных, демократических выборов.

Й. Столтенберг утверждает, что принуждение к посадке самолета будет обсуждаться и на саммите НАТО в середине июня.

Ситуация в сфере безопасности Литвы – парадоксальная

На встрече с генеральным секретарем НАТО премьер также обсудила вызовы безопасности, присутствие НАТО в регионе, вклад Литвы в Альянс.

Она отметила, что в данный момент возникают новые угрозы и вызовы, среди них гибридные атаки, вызовы кибернетической безопасности, поэтому сдерживание и оборона в Балтийских странах должны и далее укрепляться.

"Мы видим ситуацию как определенный парадокс – с одной стороны, Литва никогда не была в большей безопасности, чем сейчас, будучи членом стольких многих сильных организаций – НАТО, ЕС, ОЭСР, с другой стороны, ситуация вокруг в регионе не просто нестабильна, но и ухудшается, поэтому несомненно, мы должны продолжать укрепление сдерживания и обороны", – заявила Ингрида Шимоните.

Она подчеркнула, что в этой сфере Литва делает свое дело.

"Мы выделили на оборону два процента ВВП. Но я бы сказала, что это не конец, на ближайшее десятилетие мы должны ставить еще более амбициозные цели. Мы понимаем, что безопасность - это, прежде всего, наша собственная ответственность, поэтому мы должны делать столько, сколько можем сами, а также делать еще больше вместе с партнёрами", – сказала премьер.

Говоря о России, Й. Столтенберг отметил, что с этой страной следует общаться в двух направлениях – как путем сдерживания, так и в обсуждении будущего.

"С нетерпением жду визит президента Джо Байдена в Брюссель. Я убежден, что на встрече мы обсудим широкий спектр вопросов, включая отношения НАТО с Россией. (...) Тогда Дж. Байден после встречи с лидерами НАТО встретится с президентом Владимиром Путиным. Это соответствует двустороннему подходу НАТО к России", – сказал глава НАТО.

"Нам нужны сдерживание, оборона, но и диалог тоже", – добавил он.

Й. Столтенберг утверждает, что это позволит снизить напряжение между Западом и Кремлем.

Посещение Брюсселя - это первый зарубежный визит И. Шимоните на посту премьера.