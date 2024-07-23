Изменения в карьере Виргиниюса Синкявичюса

„Инфраструктура транспорта и логистики в ЕС имеет огромный экономический потенциал. В Литве это особенно очевидно – крупнейший проект в нашей стране Rail Baltica, а транспортный сектор ежегодно дает 10-12% ВВП, в два раза, чем в среднем по ЕС. Все связанные с этим сектором перемены сказываются на анс в два раза сильнее,“ – заметил Синкявичюс.
Кроме того, Синкявичюс будет работать в Комитете экономики и денежной политики, в котором обсуждают проекты законов, связанных с банками, превенцией отмывания денег и регламентированием инвестиций. Он также будет подменяющим коллег членом Комитета промышленности, научных исследований и энергетики.
В конце июня Синкявичюс был избран вице-председателем фракции зеленых ЕП, а ранее был еврокомиссаром (2019-2024) и отвечал за окружающую среду, водоемы.