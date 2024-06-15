Избранный в Европарламент Аурелиюс Верига подал заявление об уходе из Сейма

„А. Верига уходит из Сейма, поскольку обязанности члена Сейма несовместимы с обязанностями члена Европарламента, поэтому, когда член Сейма избирается в Европарламент, он должен решить, какую должность он сохраняет“, - говорится в сообщении ГИК.
Главизбирком отмечает, что решение об аннулировании мандата А. Вериги комиссия примет на заседании на следующей неделе.
„На заседании на следующей неделе ГИК констатирует, что место члена Сейма, избранного по многомандатному округу, должно быть занято следующим кандидатом в списке, который согласен занять эту должность“, - говорится в сообщении комиссии.
Партию СО-ХДЛ будут представлять Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и действующий заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас.
СДПЛ – председатель партии Вилия Блинкявичюте и Витянис Повилас Андрюкайтис, СКЗЛ – член Сейма Аурелиюс Верига.
Партию свободы в Брюсселе будет представлять бывший кандидат в президенты Дайнюс Жалимас. Союз демократов „Во имя Литвы“ в ЕП отправляет еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса.
Партию ИАПЛ-СХС второй срок будет представлять лидер этой политической силы Вальдемар Томашевский, Союз народа и справедливости (центристов, народников) – исключенный из Сейма путем импичмента Пятрас Гражулис. Движение либералов в ЕП продолжит представлять европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.