Политик утверждает, что внес себя в список "аграриев" не для того, чтобы стать членом совета, а чтобы поддержать возглавляемое отделение "аграриев".
"Я проявил солидарность с отделением — я прописан в Шяуляйском районе. Просто продемонстрировал свою позицию в том, что поддерживаю это отделение, доверяю работе этого отделения. В список внес себя под номером пятьдесят. Это люди соответственно оценили, потому что знают меня. Для меня самое главное – это результат отделения", – на организованной ELTA пресс-конференции в понедельник утром сказал Р. Карбаускис, который родом из деревни Найсяй, принадлежащей Шяуляйскому району.
Несмотря на то, что избиратели Шяуляйского района переместили Р. Карбаускиса с 50-го места в списке на 3-е, политик четко дает понять, что, вероятнее всего, не будет участвовать в политике местного самоуправления.
"Не могу сегодня ответить, буду ли в совете, потому что у меня не было такой цели. Поскольку я не в Сейме, у меня была возможность выдвинуть свою кандидатуру", — сказал он и порадовался полученным в совете этого района "аграрным" местам.
"В Шяуляйском районе, если не ошибаюсь, 12 мандатов", — сказал лидер "аграриев".
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