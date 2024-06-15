Избранный в Европарламент Аурелиюс Верига подал заявление об уходе из Сейма

„А. Верига уходит из Сейма, поскольку обязанности члена Сейма несовместимы с обязанностями члена Европарламента, поэтому, когда член Сейма избирается в Европарламент, он должен решить, какую должность он сохраняет“, - говорится в сообщении ГИК.

Главизбирком отмечает, что решение об аннулировании мандата А. Вериги комиссия примет на заседании на следующей неделе.

„На заседании на следующей неделе ГИК констатирует, что место члена Сейма, избранного по многомандатному округу, должно быть занято следующим кандидатом в списке, который согласен занять эту должность“, - говорится в сообщении комиссии.