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Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) дистанцировался от выдвинутого партией кандидата на пост мэра Шилутского района Робертаса Кунцайтиса из-за его заявлений, сделанных в субботу на дебатах кандидатов в мэры района, и исключает политика из партии.
Robertas Kuncaitis
Robertas Kuncaitis
© DELFI / Valdas Kopūstas

В воскресенье "аграрии" распространили сообщение, в котором "резко осуждают" заявления Р. Кунцайтиса о том, что Крымский полуостров принадлежит России.

"Такие заявления Р. Кунцайтиса мы считаем совершенно неприемлемыми и приносим извинения украинскому народу и литовскому обществу за позицию, выраженную кандидатом от СКЗЛ", - говорится в заявлении партии.

"СКЗЛ категорически не согласен с любыми сомнениями и инсинуациями относительно территориальной целостности Украины – Крымский полуостров, как и другие территории, оккупированные в настоящее время Россией, принадлежит Украине", - говорится в сообщении.

Заявление Р. Кунцайтиса СКЗЛ называет "провокационным" и обещает обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой снять политика с выборов мэра Шилуте.

"Заявление о территориальной целостности Украины СКЗЛ решительно осуждает. Правление немедленно исключает этого человека из рядов СКЗЛ. Кроме того, СКЗЛ дистанцируется от Р. Кунцайтиса на выборах мэра Шилутского самоуправления и в ближайшее время обратится в ЦИК с заявлением об исключении кандидата Р. Кунцайтиса", - отмечает СКЗЛ.

В сообщении отмечается, что партия всегда активно поддерживала и будет поддерживать Украину, сталкивающуюся с военной агрессией со стороны России.

ELTA напоминает, что на дебатах кандидатов в мэры Шилуте "Знаю, кого выбираю" на вопрос, кому принадлежит Крымский полуостров, Р. Кунцайтис ответил, что "де-факто России".

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