"Время визита было согласовано с У. фон дер Ляйен с учетом возможности премьера вернуться после визита в Эстонию 2 июля. И для этого нужно было изменить график", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.
Об изменениях в графике визита в Таллин из-за встречи с главой ЕК в понедельник первым сообщило Литовское радио LRT.
В графике У. фон дер Ляйен указано, что она посетит Литву в пятницу.
Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств-членов Евросоюза (ЕС), на этой неделе она также посетит Словению.
Фонд восстановления после пандемии утвердили все члены ЕС, последними этой сделали в конце мая Австрия и Польша.
Правительство Литвы 14 мая представило ЕК план "Литва нового поколения" стоимостью 2,2 млрд евро.
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