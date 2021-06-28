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Премьер Литвы Ингрида Шимоните из-за встречи с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен изменила график своего визита в Эстонию.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Время визита было согласовано с У. фон дер Ляйен с учетом возможности премьера вернуться после визита в Эстонию 2 июля. И для этого нужно было изменить график", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

Об изменениях в графике визита в Таллин из-за встречи с главой ЕК в понедельник первым сообщило Литовское радио LRT.

В графике У. фон дер Ляйен указано, что она посетит Литву в пятницу.

Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств-членов Евросоюза (ЕС), на этой неделе она также посетит Словению.

Фонд восстановления после пандемии утвердили все члены ЕС, последними этой сделали в конце мая Австрия и Польша.

Правительство Литвы 14 мая представило ЕК план "Литва нового поколения" стоимостью 2,2 млрд евро.

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