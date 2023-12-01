Из-за визита Лаврова Литва объявила бойкот: сколько можно с этим мириться?

По словам экс-министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, надо оценить множество разных аспектов и многое зависит от принимающей стороны.

По словам собеседника, это и вызывает ряд вопросов.

"Лавров получает платформу для распространения пропаганды и все глупости, о которых мы знаем, поскольку там действительно не будет никаких воспитательных эффектов, он будет говорить то же самое, что говорит всегда", – сказал Линкявичюс.

По его словам, у Лаврова вновь появится возможность доказывать, что никакой изоляции нет, что у России есть право голоса в международных организациях.