Из-за визита Лаврова Литва объявила бойкот: сколько можно с этим мириться?

 
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ESBO viršūnių susitikimas Skopje
ESBO viršūnių susitikimas Skopje
ФОТО: EPA - ELTA

Министры иностранных дел трех стран Балтии отказались от участия в 30-ой сессии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, на которую в этом году приехал глава МИД России Сергей Лавров. Отказ был мотивирован тем, что присутствие Лаврова "вызывает риск легитимизации агрессора России, как члена свободных стран", и уменьшит значение ее преступлений. На встрече не будет и представителей Украины. Об этом речь шла в передаче на Žinių radijas.

По словам экс-министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, надо оценить множество разных аспектов и многое зависит от принимающей стороны.

По словам собеседника, это и вызывает ряд вопросов.

"Лавров получает платформу для распространения пропаганды и все глупости, о которых мы знаем, поскольку там действительно не будет никаких воспитательных эффектов, он будет говорить то же самое, что говорит всегда", – сказал Линкявичюс.

По его словам, у Лаврова вновь появится возможность доказывать, что никакой изоляции нет, что у России есть право голоса в международных организациях.

"Тут возникают разные мысли. Я прибавлю одну техническую деталь - надо было ведь разрешить полет. У меня такой вопрос – зачем ему лететь на частном самолете? Он может пользоваться коммерческими рейсами, если так хочет. Через Стамбул, есть и иные варианты. Они неудобные, но, к примеру, украинцы уже пару лет на поездах ездят. И мы также в Киев. Почему вдруг у Лаврова появляется эксклюзивное право летать на частном самолете?", – вопрошал Линкявичюс.

"Видно, люди убеждены, что эта платформа нужна для того, чтобы говорить, но я отмечу, что эти разговоры не изменят поведение России, ее позицию, это только осложнит ситуацию", – сказал он, заметив, что ответственность за это должны взять на себя большие страны.

"Сколько можно мириться и терпеть? Я думаю, ответственность лежит на крупных странах, которые думают, что выполняют хорошую работу, предоставляя платформу, они не понимают, что этот диалог россияне используют как дымовую завесу, они ничего не меняют и продолжают агрессивную политику", – сказал Линкявичюс.

Представитель Центра исследований Восточной Европы Линас Кояла сказал: "Есть желающие сохранить ОБСЕ, несмотря на то, что эта организация с трудом выполняет свои функции с 2014 года, и основная причина этого - та же Россия, которая налагает вето на решения, добивается своего, как например с выбором председателя на следующий год - вместо Эстонии - более благосклонная к Кремлю Мальта".

Правда, некоторые страны продолжают демонстрировать лидерство и не потакают России, например, Финляндия, закрывшая последний КПП на границе с Россией, увеличив изоляцию этой страны.

По словам Коялы, важно, что Финляндия принимает решения быстро и уверенно.

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