aA
Министерство иностранных дел Литвы в четверг вызвало временного поверенного в делах Китая, чтобы выразить протест против санкций Пекина в отношении вице-министра транспорта и коммуникаций и прекращения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций после ее визита на Тайвань.
Из-за санкций Пекина в МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Китая
© DELFI / Tomas Vinickas

"Министерство иностранных дел представило представителю Китая позицию Литвы о том, что односторонние решения Китая являются необоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы, и потребовало отменить эти решения", - говорится в сообщении министерства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Пекин официально не уведомил Литву о прекращении отношений в сфере транспорта

Китай до сих пор официально не сообщил Министерству...

TOP новостей

Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене

В четверг второй по величине независимый поставщик...

Один из независимых поставщиков возмущен планом спасения клиентов Perlas energijа: это создание неодинаковых конкурентных условий

Идея перевода клиентов независимых поставщиков,...

Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа  что делать клиентам?

Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Министр обороны Литвы: размещенные в Калининграде ракеты "Кинжал" ситуацию с безопасностью не меняют

Размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал"...