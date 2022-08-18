Из-за санкций Пекина в МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Китая

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Министерство иностранных дел Литвы в четверг вызвало временного поверенного в делах Китая, чтобы выразить протест против санкций Пекина в отношении вице-министра транспорта и коммуникаций и прекращения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций после ее визита на Тайвань.
"Министерство иностранных дел представило представителю Китая позицию Литвы о том, что односторонние решения Китая являются необоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы, и потребовало отменить эти решения", - говорится в сообщении министерства.
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