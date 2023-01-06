С сентября 2022 г. аналитики отмечают ежемесячный спад пропагандистского потока – в декабре зафиксировано 327 уникальных случаев с признаками негативной информационной активности, в то время как в ноябре таких случаев зафиксировано немногим больше – 335.
"Оборонному сектору и в декабре пропагандистские каналы уделяли наибольшее внимание, хотя общее число случаев в оборонном секторе за последний месяц сократилось. Негативная информация на тему войны в Украине распространялась в контексте НАТО, литовско-украинских отношений, поддержки, оказываемой НАТО и войском Литвы Украине, обучения украинских военных" – сообщается в пресс-релизе.
"Кроме того, уровень внимания, уделяемого враждебными источниками литовско-российским отношениям, остался довольно высоким. Целенаправленно, по большей части для внутренних аудиторий России и Беларуси, создавался имидж Литвы как русофобского, агрессивного государства-провокатора.
Это связано с политической и военной поддержкой, которую Литва оказывает Украине, дипломатической активностью на международной арене с целью ввода санкций против России" – подчеркивают аналитики.
По мнению аналитиков, на случаи негативной информационной активности в декабре в основном повлияли официальный визит в Литву председателя Военного комитета Европейского союза генерала Р. Бригера, визит министра национальной обороны А. Анушаускаса в США, встреча с секретарем обороны США Л. Остином, подписание контракта на закупку HIMARS, а также визит министра обороны во Францию и заключение двустороннего соглашения с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном о присоединении к программе развития Caesar Mark II, решение Совета Европейского союза о вводе 9-го пакета санкций в отношении России, а также визит Президента Украины В. Зеленского в США.
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