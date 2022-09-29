"Сейчас Россия становится страной, где иностранные граждане могут просто стать заложниками этого режима. И это следует понимать. Если мы говорим о том, что Россия является террористическим государством, использующим свой и чужой народ, украинцев, в качестве живого щита, то кто может исключать, что в качестве щита она не будет использовать иностранных граждан. Я не могу исключать это обстоятельство, потому что в свое время терпевший крах иракский диктатор поступал точно так же", - в четверг в Сейме журналистам сказал министр.
А. Анушаускас обращает внимание, что избегать поездок в Россию литовцев призывали еще в начале войны. Поэтому, отмечает он, эта рекомендация действует и сейчас.
"Литва своих граждан, как и из Беларуси, призывала не отправляться и возвращаться гораздо раньше. В настоящее время действуют все наши предостережения по поводу выезда в Беларусь и Россию", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин неделю назад объявил о частичной мобилизации. С тех пор во многих частях страны началась паника, поскольку мужчин призывают воевать против Украины. Десятки тысяч россиян уже сбежали за границу или планируют это сделать – поэтому многие билеты на рейсы выкуплены или очень дорогие.
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