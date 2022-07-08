Этому была посвящена передача радиостанции Žinių radijаs.

политик Агне Ширинскене сказала: "Документы Саюдиса в январе-февраля 1990 года ясно показали обязательство Саюдиса принять основной закон, по которому в стране не будет одного руководителя – там сказано, что главой должен быть коллективный президиум Верховного Совета".

Она напомнила, что именно президиум принимал большую часть решений, которые сейчас принимает президент страны

"Одна функция, связанная с презентацией страны за границей и подписанием международных соглашений, досталась Ландсбергису, тогдашнему председатель ВС. Другие функции выполнял президиум", – заметила Ширинскене.

По ее словам, такого не было ни в одной другой стране.

"Так мы не радуемся уникальности нашей истории, а пытаемся ее изменить", – прибавила депутат.

Ширинскене сказала, что по этому вопросу был раскол в оппозиции, а ее часть поддержала закон в обмен на государственные дотации (она имела в виду партию, которую возглавляет Саулюс Сквернялис).

"Я не сомневаюсь, что в следующем парламенте будут пытаться отозвать это решение. Думаю, еще в этом парламенте будет попытка обратиться в Конституционный суд", – сказала Ширинскене.

Депутат Эмануэлис Зингерис сказал, что Ландсбергису полагается статус главы, поскольку он работал над тем, чтобы Литва стала заметнее.

Историк Симонас Язавита сказал, что статус главы все же лучше, чем статус президента.

"Все зависит от того, какое понятие используют", – сказал он, заметибв, что лучше абстрактное понятие, чем что-то конкретное.

Однако историк Альгимантас Каспаравичюс категорически не согласился с ним, отметив, что этот вопрос не должен решать парламент.

"Мне не известен ни один прецедент, когда парламент в Западной Европе задним числом переименовал того или иного заслуженного человека, наделив его какими-то регалиями, восстанавливая якобы историческую справедливость и т.д.", – сказал историк.

По его мнению, действия парламента напоминают попытку совершения переворота в истории, переписки исторических фактов.

"Если мы посмотрим на предвыборную программу Саюдиса начала 1990 года, с которой он шел на выборы 24 февраля, то увидим, что речь шла о коллективном руководителе, а не индивидуальном", – констатировал Каспаравичюс.

Он считает, что нынешнее решение парламента "скорее разрушает нашу историческую память, а не способствует формированию и укреплению исторической памяти".

"К сожалению, это старая и порочная практика парламента", – сказал историк, напомнив, о решении назвать главой государства командующего партизанами.

Каспаравичюс с читает, что в случае с Ландсбергисом, достаточно статуса главы Верховного совета-Восстановительного сейма.

"Это вопрос историков, а не политиков. Здесь просматривается некоторый политический интерес, политическая группировка, которая находится у власти и обладает большинством в парламенте, давно хотела отблагодарить своего многолетнего лидера", – сказал политолог, профессор университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас Думбляускас.

Он считает, что закон ничего не меняет, поскольку Ландсбергис реально был фактическим главой страны: "Надо ли было утверждать этот факт на законодательном уровне, труд сказать".