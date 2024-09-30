Историк о Пирчюпской трагедии: не знаю, с чего Жемайтайтис взял, что это сделали евреи

На понедельник был запланирован допрос председателя Литовской общины евреев Фаины Куклянски, однако, как было объявлено в суде, Куклянски сообщила, что не сможет участвовать в судебном заседании, так как планировала поездку на мероприятие Европейского еврейского конгресса.
В качестве свидетеля в суде был допрошен журналист портала 15min.lt Рамунас Якубаускас. Он подготовил публикацию с обзором поста политика Жемайтайтиса в социальной сети Facebook о действиях израильских сил против палестинцев. Якубаускас вспомнил, что этот пост Жемайтайтиса заканчивался считалкой „Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“ („Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика“).
Журналист рассказал, что подготовил публикацию о вышеупомянутом посте Жемайтайтиса в Facebook после того, как получил эту информацию от редактора Раймундаса Целеньцявичюса.
„Там была считалка про евреев“, – сказал Якубаускас о посте Жемайтайтиса. Свидетель рассказал, что при подготовке публикации он звонил самому Жемайтайтису, главе общины евреев Литвы Куклянски и в прокуратуру. Якубаускас подтвердил, что в тексте процитировал позиции этих сторон.
В суде журналиста спросили, в чем разница между разжиганием ненависти к евреям и оскорблением евреев. Якубаускас отметил, что сам при подготовке публикации такой вопрос не решал.
„Я журналист. Мне сложно это оценить. Есть историки, есть еврейская община. Поэтому я спрашивал различные стороны об этом“, – заявил Якубаускас.
Историк был удивлен заявлениями Жемайтайтиса
Историк Зизас также свидетельствовал в суде в понедельник. Он сказал, что занимался изучением периода Второй мировой войны. Свидетель указал, что обвиняемый Жемайтайтис, публикуя информацию о евреях, ссылался именно на его труды. Правда, историк утверждал, что, по его мнению, политик исказил его труды.
„Мои труды цитировал Жемайтайтис. (...) Рассуждения Жемайтайтиса мне показались неверными и оскорбительными“, – заявил Зизас в суде.
Прокурор Юстас Лауцюс, поддерживающий государственное обвинение по этому делу, ранее упоминал, что Жемайтайтис в своих постах в социальных сетях, опубликованных в июне прошлого года, разжигал ненависть к евреям. Лауцюс отметил, что обвинение основано на посте политика, в котором он выразил негодование по поводу визита премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль. В этой записи, по словам представителя гособвинения, подсудимый утверждает, что массовые убийства в селе Пирчюпяй совершили евреи.
„Мерзко то, что Шимоните говорит такие глупости, когда 3 июня 1944 г. литовские евреи вместе с русскими уничтожили село Пирчюпяй и его жителей. Это еще раз свидетельствует о том, что представителям нашей власти совершенно наплевать на убийства наших литовцев евреями, проживавшими в Литве в период 1941–1944 гг в Литве“, – ранее цитировал прокурор посты Жемайтайтиса.
В понедельник Лауцюс задал вопрос историку Зизасу, кто совершил массовое убийство в селе Пирчюпяй.
„Главные исполнители — немцы. Я не знаю, с чего господин Жемайтайтис взял, что это сделали евреи“, – сказал свидетель.