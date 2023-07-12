12 июля 2023 г. 07:12

Историческое выступление Джо Байдена в Вильнюсе: что надо знать желающим принять участие

 
ru.DELFI.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Joe Bidenas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

12 июля после окончания саммита НАТО вильнюсцев ждет необычное мероприятие. Спустя 20 лет, второй раз в истории Литвы, к ее жителям в Вильнюсе обратится президент США. Выступление Джо Байдена вильнюсцы и гости столицы смогут услышать во дворе Вильнюсского университета, пишет madeinvilnius.lt.

Попасть на выступление Байдена можно бесплатно. Никакой регистрации не будет. Попадет на него тот, кто придет первым, по принципу живой очереди.

Историческое выступление президента США покажет телевидение LRT и портал lrt.lt.

Джо Байден - второй президент США, посетивший Литву. В 2002 г. в Литву с визитом приезжал президент США Джордж Буш. Он обращался к жителям столицы, стоя у Ратуши, и произнес историческую фразу: "Каждый враг Литвы теперь будет считаться врагом Соединенных Штатов".

Попасть на мероприятие можно с 16:30 ч. через ворота на перекрестке ул. Университето и Скапо. Прийти сюда можно только пешком.

Американские спецслужбы будут проверять входящих, как проверяют в аэропортах. Со списком запрещенных предметов можно ознакомиться на сайте bidenvilnius.com.

Организаторы рекомендуют прийти заранее, поскольку ждет проверка, а количество мест ограничено. Участникам мероприятия будут бесплатно раздавать питьевую воду.

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