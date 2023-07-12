Историческое выступление Джо Байдена в Вильнюсе: что надо знать желающим принять участие

Попасть на выступление Байдена можно бесплатно. Никакой регистрации не будет. Попадет на него тот, кто придет первым, по принципу живой очереди.

Историческое выступление президента США покажет телевидение LRT и портал lrt.lt.

Джо Байден - второй президент США, посетивший Литву. В 2002 г. в Литву с визитом приезжал президент США Джордж Буш. Он обращался к жителям столицы, стоя у Ратуши, и произнес историческую фразу: "Каждый враг Литвы теперь будет считаться врагом Соединенных Штатов".

Попасть на мероприятие можно с 16:30 ч. через ворота на перекрестке ул. Университето и Скапо. Прийти сюда можно только пешком.

Американские спецслужбы будут проверять входящих, как проверяют в аэропортах. Со списком запрещенных предметов можно ознакомиться на сайте bidenvilnius.com.