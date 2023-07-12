Исторические слова Джо Байдена в Вильнюсе: Путин никогда не выпутается из этой ситуации

"Приятно вернуться в Вильнюс, в страну и регион, где люди лучше, чем где бы то ни было, знают о преобразующей силе свободы. В регион, жители которого показали, что человеческое единство не может быть расколото, и которые вместе со своими братьями и сестрами из Латвии и Эстонии помогли положить конец эпохе разделенного мира.

Президент США Джо Байден поприветствовал литовцев, утверждая, что именно жители Литвы и Вильнюса лучше всего знакомы с преобразующей силой свободы.

"Сегодня все огромное пространство от Вашингтона до Вильнюса объединено политически, экономически и в ценностном плане. Его объединяют и нерасторжимые связи коллективной обороны, в чем мы еще раз убедились во время саммита НАТО", – сказал Науседа.

"НАТО остается единым. В этом нельзя сомневаться. (...) Мы видим стабильность в регионе, НАТО объединился, у НАТО энергии больше, чем когда бы то ни было прежде, мы смотрим в общее будущее", – продолжил он.

"Я вижу, как все изменилось. Сейчас я как президент присутствовал на саммите НАТО в Вильнюсе. <...> Сегодня мы свидетельствуем историю, гордимся тем, что можем назвать Литву нашим другом, нашим союзником", – сказал Байден.

"Как в Вильнюсе, так и в Вашингтоне. Мы видим цвета свободы, который сейчас синий и желтый. Это связывает все страны, США и страны Балтии. США никогда не признавали оккупацию Литвы советской властью, никогда не признали оккупантов", – продолжил он. Он напомнил, что приезжал в Литву в 2014 году, когда был сенатором.

Именно Балтийский путь , а не Берлинская стена , стал символом будущего Европы . И когда советские танки хотели лишить вас независимости, жители Вильнюса оказали сопротивление и в январе 1991 г. десятки тысяч людей как один защищали свободу. 14 героев трагически погибли, сотни получили ранения, но весь мир увидел, что десятилетия тирании не погасили пламя свободы", - обращаясь к литовцам в Большом дворе Вильнюсского университета, сказал Байден.

Байден акцентировал, что начав жестокую войну Владимир Путин надеялся расколоть НАТО, развалить его, он считал Запад трусливым. "Но он ошибся. Перед лицом угрозы безопасности и стабильности мы делали то, что делали всегда – НАТО, США, Европа, страны Тихого океана постарались ответить на этот вызов. Мы были готовы и были едины", – заявил Байден.

"Мы знали, что планирует Путин. Честно говоря, даже в Украине не все верили во вторжение. Мы были готовы к любой агрессии, и сейчас готовы", – подчеркнул президент США.

Позже он стал говорить об Украине.

"Наши обязательства перед Украиной останутся крепкими, мы будем поддерживать ее столько, сколько надо", – обещал Байден, заметив, что хочет, чтобы война в Украине прекратилась. "Прекратилась честно, чтобы были соблюдены все принципы хартии народов: суверенность, территориальная целостность. Это две опоры, составляющих основу мирных отношений. Никакая страна не может силой захватить территорию другой.