Исторические слова Джо Байдена в Вильнюсе: Путин никогда не выпутается из этой ситуации

Речь Байдена слушали и бывшие главы Литвы: профессор Витаутас Ландсбергис, Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте. В числе собравшихся были премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, министр обороны Арвидас Анушаускас, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, командующий Литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис и др.
"Сегодня все огромное пространство от Вашингтона до Вильнюса объединено политически, экономически и в ценностном плане. Его объединяют и нерасторжимые связи коллективной обороны, в чем мы еще раз убедились во время саммита НАТО", – сказал Науседа.
Президент США Джо Байден поприветствовал литовцев, утверждая, что именно жители Литвы и Вильнюса лучше всего знакомы с преобразующей силой свободы.
"Приятно вернуться в Вильнюс, в страну и регион, где люди лучше, чем где бы то ни было, знают о преобразующей силе свободы. В регион, жители которого показали, что человеческое единство не может быть расколото, и которые вместе со своими братьями и сестрами из Латвии и Эстонии помогли положить конец эпохе разделенного мира.
Именно Балтийский путь, а не Берлинская стена, стал символом будущего Европы. И когда советские танки хотели лишить вас независимости, жители Вильнюса оказали сопротивление и в январе 1991 г. десятки тысяч людей как один защищали свободу. 14 героев трагически погибли, сотни получили ранения, но весь мир увидел, что десятилетия тирании не погасили пламя свободы", - обращаясь к литовцам в Большом дворе Вильнюсского университета, сказал Байден.
"Как в Вильнюсе, так и в Вашингтоне. Мы видим цвета свободы, который сейчас синий и желтый. Это связывает все страны, США и страны Балтии. США никогда не признавали оккупацию Литвы советской властью, никогда не признали оккупантов", – продолжил он. Он напомнил, что приезжал в Литву в 2014 году, когда был сенатором.
"Я вижу, как все изменилось. Сейчас я как президент присутствовал на саммите НАТО в Вильнюсе. <...> Сегодня мы свидетельствуем историю, гордимся тем, что можем назвать Литву нашим другом, нашим союзником", – сказал Байден.
"НАТО остается единым. В этом нельзя сомневаться. (...) Мы видим стабильность в регионе, НАТО объединился, у НАТО энергии больше, чем когда бы то ни было прежде, мы смотрим в общее будущее", – продолжил он.
Байден акцентировал, что начав жестокую войну Владимир Путин надеялся расколоть НАТО, развалить его, он считал Запад трусливым. "Но он ошибся. Перед лицом угрозы безопасности и стабильности мы делали то, что делали всегда – НАТО, США, Европа, страны Тихого океана постарались ответить на этот вызов. Мы были готовы и были едины", – заявил Байден.
"Мы знали, что планирует Путин. Честно говоря, даже в Украине не все верили во вторжение. Мы были готовы к любой агрессии, и сейчас готовы", – подчеркнул президент США.
Позже он стал говорить об Украине.
"Наши обязательства перед Украиной останутся крепкими, мы будем поддерживать ее столько, сколько надо", – обещал Байден, заметив, что хочет, чтобы война в Украине прекратилась. "Прекратилась честно, чтобы были соблюдены все принципы хартии народов: суверенность, территориальная целостность. Это две опоры, составляющих основу мирных отношений. Никакая страна не может силой захватить территорию другой.
Россия может повторить то, что повторила в Украине и в других странах. Если мы допустим продолжение действий в Украине. Поскольку агрессия в Украине против мирных жителей, детей, женщин. К сожалению, Россия сейчас не интересуется дипломатическими решениями. Владимир Путин считает, что может просто выждать. Но украинцы не могут ждать, они защищают свои земли. Даже, если иметь в виду, сколько уже украинцы продержались, Путин все равно думает, что Украина будет сломлена. Но это не так. Путин надеется, что будут сломлены США. Ему непонятны наши ценности, наши обязательства перед свободой. Он никогда не выпутается из этой ситуации", – сказал Байден.
"Только вместе с литовцами, братьями и сестрами мы - чемпионы, которые поддерживают Украину. Государство, которое выбрало свободу. Вы это прекрасно понимаете, поскольку вы долго жили в условиях неволи. Поэтому понимаете, что такое возможность самому определиться в вопросе своей свободы", – продолжил он.
"Я именно это имею в виду, я не шучу. Никогда не надо забывать ценность свободы. Никогда не надо сдаваться, сомневаться в светлом завтрашнем дне", – сказал президент Америки.
"Мы должны сохранить нашу свободу, соблюдать общую торговлю, созданную в течение десятилетий. Но мы не должны забывать о свободе навигации, все другие торговые пути, чтобы добраться друг до друга, побуждать экономическое сотрудничество. Но в первую очередь мы должны держаться вместе и заодно. Ведь то, что связывает нас сейчас, будет связывать нас и в будущем. Как говорил мой отец – мы все должны сохранять достоинство. <...> Мы не должны забывать обо всех сферах науки: энергетике, энергии, биологии и др.
Мы должны работать с нашими союзниками, должны укреплять цепочку поставок, чтобы она была безопаснее, чтобы мы никогда не столкнулись с такой ситуацией, которая была во время пандемии", – призывал он.
Обращаясь к литовцам, он сказал, что мы "находимся на историческом распутье". "И выбор, который мы сделаем сейчас, будет отражать то, кем мы будем на десятилетия вперед. То, что мы боремся с агрессией сегодня должно сдержать агрессоров завтра. Мы должны это сделать, пока не поздно", – подчеркнул президент Америки.
В конце выступления Байден сказал, что нас ждет тяжелый путь.
"Некоторые трудности - испытание для нас самих. Но никогда не сдавайтесь, не теряйте надежды. Мы каждый день должны делать выбор, должны думать – что хорошо, что плохо. Мы всегда должны выбирать добро. И быть едиными. Этому я научился у нашей истории, у истории Литвы. Этот выученный урок мы видим каждый день. И от нашего опыта и полученных уроков будет зависеть, какой будет Украина. Давайте подумаем, какого будущего мы хотим для всех, каких свобод, гарантий, прав", – сказал он, заметив, что настроен очень оптимистично.
"Поэтому хочу поблагодарить всех, кто пришел выслушать меня. Да благословит Бог всех вас, да благословит Бог оборону, Украину, Литву, военных и нашу страну. Да благословит Бог свободу и всех", – такими были последние слова Байдена.
Под аплодисменты он помахал всем рукой и ушел с трибуны.