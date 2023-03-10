Директора ССР назначает президент Литвы с одобрения парламента. Нынешний глава службы Жидрунас Барткус был назначен на этот пост 30 марта 2018 года (сток полномочий - 5 лет).
Сам Пярнавас 10 марта эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Он сказал Delfi, что ему нечего комментировать. "Я ничего не подтверждаю", – сказал он, а на последующие вопросы отвечать не стал и попросил позвонить позже.
Советник президента Томас Бержинскас сказал Delfi, что сейчас президент встречается с потенциальными кандидатами.
"Есть не один кандидат, и того, которого выберут назовут, когда представят его кандидатуру", – сказал он.
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