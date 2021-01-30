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Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщили BNS 30 января информированные источники.
Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет.
Пресс-служба президента Литвы эту информацию комментировать отказалась.
"Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира", – сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.
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