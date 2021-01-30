Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет.

Пресс-служба президента Литвы эту информацию комментировать отказалась.

"Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира", – сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.