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Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщили BNS 30 января информированные источники.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет.

Пресс-служба президента Литвы эту информацию комментировать отказалась.

"Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира", – сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.

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