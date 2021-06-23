Помимо прочего санкциями будет запрещен транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт.
Влияние санкций на участвующие в транзите литовские предприятия остается неизвестным, потому что пока не ясно, на какие конкретно продукты будут распространяться санкции.
Санкции должны быть окончательно утверждены в четверг, по окончании письменной процедуры.
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