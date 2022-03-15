По данным источников агентства, глава литовской дипломатии встретится с членами правительства Украины. Пресс-секретарь Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене эту информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что в Киев отправятся премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.