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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 марта находится в Украине, где идет война.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

По данным источников агентства, глава литовской дипломатии встретится с членами правительства Украины. Пресс-секретарь Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене эту информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что в Киев отправятся премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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