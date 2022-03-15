По данным источников агентства, глава литовской дипломатии встретится с членами правительства Украины. Пресс-секретарь Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене эту информацию не комментировала.
Ранее сообщалось, что в Киев отправятся премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве замораживают все больше имущества российских олигархов (21)
В Литве замораживают все больше имущества компаний и...
Бегущие в Вильнюс от репрессий россияне: в стране становится тяжело дышать (3)
Россияне, бежавшие в Вильнюс от преследований в своей...
Специальный эфир Delfi: 20-й день войны и оплеуха пропаганде
Протестная акция редактора Первого канала российского...
Война в Украине. Взрывы в Киеве, в Харькове - 7 погибших
Третью неделю на территории Украины продолжаются...
Политолог: "Бомбардировки Харькова – месть за провалившуюся в 2014-м году попытку создать ХНР" Интервью с политологом из Харькова Юлией Биденко
"Харьков стал столицей новой идентичности...