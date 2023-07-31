Источники: информация, представленная Анушаускасом, была засекреченной

"У каждого ведомства есть свой гриф секретности – информации ограниченного использования, конфиденциальной информации. Их надо соблюдать. Государственный совет обороны одно из таких ведомств – очень важных, на нем все главы страны обсуждают важнейшие вопросы безопасности. Поэтому решения должны принимать в ведомствах, а не в социальных сетях и фесйбуке", – сказал 31 июля журналистам Науседа.

Так Науседа отреагировал на вопрос о разнице позиции президентской службы и министерства обороны. МО утверждает, что информация, которой Анушаускас поделился на прошлой неделе, не была секретной. Президент сказал, что эта информация была секретной.

Двое источников Elta, хорошо ознакомленных с ситуацией, указали, что тема, обсуждавшаяся на заседании ГСО, на самом деле была секретной.

Президент отреагировал и на заявления Анушаускаса о том, что такая информация должна быть представлена обществу.