Источники: информация, представленная Анушаускасом, была засекреченной

"У каждого ведомства есть свой гриф секретности – информации ограниченного использования, конфиденциальной информации. Их надо соблюдать. Государственный совет обороны одно из таких ведомств – очень важных, на нем все главы страны обсуждают важнейшие вопросы безопасности. Поэтому решения должны принимать в ведомствах, а не в социальных сетях и фесйбуке", – сказал 31 июля журналистам Науседа.
Так Науседа отреагировал на вопрос о разнице позиции президентской службы и министерства обороны. МО утверждает, что информация, которой Анушаускас поделился на прошлой неделе, не была секретной. Президент сказал, что эта информация была секретной.
Двое источников Elta, хорошо ознакомленных с ситуацией, указали, что тема, обсуждавшаяся на заседании ГСО, на самом деле была секретной.
Президент отреагировал и на заявления Анушаускаса о том, что такая информация должна быть представлена обществу.
"Я понимаю, может быть есть желание информировать общество, мы все высказываемся за это – общество должно быть информировано. Но есть часть информации, разглашение которой нанесет вред государству", – сказал президент.
"Насколько я знаю, в связи с этим вопросом обратились в Генпрокуратуру – думаю, это поможет оценить юридические аспекты этой проблемы. Тогда посмотрим, какими будут выводы", – сказал президент.