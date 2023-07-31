31 июля 2023 г. 12:30

Источники: информация, представленная Анушаускасом, была засекреченной

 
ELTA
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Информация, представленная министром обороны Арвидасом Анушаускасом, была засекреченной, утверждают несколько источников Eltа, которые знакомы с данной ситуацией. Министр это отрицает, президент Гитанас Науседа критиковал министра и указал, что информация о танках Leopard, обсуждавшаяся на Государственном совете обороны, должна была остаться в секрете. Глава страны отмечает, что разглашение конфиденциальной информации может нанести вред интересам государства.

"У каждого ведомства есть свой гриф секретности – информации ограниченного использования, конфиденциальной информации. Их надо соблюдать. Государственный совет обороны одно из таких ведомств – очень важных, на нем все главы страны обсуждают важнейшие вопросы безопасности. Поэтому решения должны принимать в ведомствах, а не в социальных сетях и фесйбуке", – сказал 31 июля журналистам Науседа.

Так Науседа отреагировал на вопрос о разнице позиции президентской службы и министерства обороны. МО утверждает, что информация, которой Анушаускас поделился на прошлой неделе, не была секретной. Президент сказал, что эта информация была секретной.

Двое источников Elta, хорошо ознакомленных с ситуацией, указали, что тема, обсуждавшаяся на заседании ГСО, на самом деле была секретной.

Президент отреагировал и на заявления Анушаускаса о том, что такая информация должна быть представлена обществу.

"Я понимаю, может быть есть желание информировать общество, мы все высказываемся за это – общество должно быть информировано. Но есть часть информации, разглашение которой нанесет вред государству", – сказал президент.

"Насколько я знаю, в связи с этим вопросом обратились в Генпрокуратуру – думаю, это поможет оценить юридические аспекты этой проблемы. Тогда посмотрим, какими будут выводы", – сказал президент.

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