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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду посещает Украину, утверждают информированные источники Эльты. Глава литовской дипломатии планирует встретиться с представителями правительства Украины. Пресс-секретарь Г. Ландсбергиса Паулина Левицките эту информацию не прокомментировала.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

Чуть ранее в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посещал Молдову, Кишинев, где встретился с министром иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

В международной и национальной прессе глава литовской дипломатии неоднократно призывал государства и международные институты более активно участвовать в оказании помощи Украине в защите от оккупационных российских войск. Министр также подчеркивал необходимость принятия мер по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в Украине. Безопасность этого объекта оказалась под серьезной угрозой из-за действий российских оккупационных войск.

Киев в последнее время успешно проводит контрнаступление – украинская армия отвоевала у российских оккупационных войск почти всю Харьковскую область.

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