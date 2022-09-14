Чуть ранее в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посещал Молдову, Кишинев, где встретился с министром иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

В международной и национальной прессе глава литовской дипломатии неоднократно призывал государства и международные институты более активно участвовать в оказании помощи Украине в защите от оккупационных российских войск. Министр также подчеркивал необходимость принятия мер по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в Украине. Безопасность этого объекта оказалась под серьезной угрозой из-за действий российских оккупационных войск.

Киев в последнее время успешно проводит контрнаступление – украинская армия отвоевала у российских оккупационных войск почти всю Харьковскую область.