Чуть ранее в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посещал Молдову, Кишинев, где встретился с министром иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.
В международной и национальной прессе глава литовской дипломатии неоднократно призывал государства и международные институты более активно участвовать в оказании помощи Украине в защите от оккупационных российских войск. Министр также подчеркивал необходимость принятия мер по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в Украине. Безопасность этого объекта оказалась под серьезной угрозой из-за действий российских оккупационных войск.
Киев в последнее время успешно проводит контрнаступление – украинская армия отвоевала у российских оккупационных войск почти всю Харьковскую область.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают
ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты...
Со следующей недели начинается вакцинация от коронавируса: кому не стоит спешить
В среду Минздрав Литвы сообщил, что со следующей...
Эфир Delfi: совместимы ли российский паспорт и бизнес в Литве? (1)
В Сейме Литвы предлагают в связи с признанием России...
ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию допрашивали из-за записей в фейсбуке
Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы в среду...
Правительство утвердило критерии прибытия в Литву граждан России: кого они коснутся
После закрытия с понедельника странами Балтии и...