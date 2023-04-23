22 апреля связаться с Куодисом Elta не удалось.

21 апреля Куодис ушел с поста заместителя председателя правления Центробанка Литвы. Эту должность он занимал с 2011 г. Его на этом посту сменит Юлита Варанаускене, которая до этого была директором Фонда социального страхования ("Содры").

Куодис работал в ЦБ с 1996 года. В 1995–1996 г. он был главным экономистом Минэкономики Литвы.