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Экономист Райомондас Куодис планирует пополнить команду советников премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. По данным источников Eltа, экономист обдумывает это предложение.
Raimondas Kuodis
Raimondas Kuodis
© ELTA / Marius Morkevičius

22 апреля связаться с Куодисом Elta не удалось.

21 апреля Куодис ушел с поста заместителя председателя правления Центробанка Литвы. Эту должность он занимал с 2011 г. Его на этом посту сменит Юлита Варанаускене, которая до этого была директором Фонда социального страхования ("Содры").

Куодис работал в ЦБ с 1996 года. В 1995–1996 г. он был главным экономистом Минэкономики Литвы.

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